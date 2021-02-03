Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется

Бойцы Национальной гвардии США будут обеспечивать безопасность в Вашингтоне ровно столько времени, сколько потребуется. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ему был задан вопрос, есть ли еще угроза безопасности в столице США и можно ли начать вывод военных. По словам Кирби, он не знает, когда все закончился, но "мы не собираемся держать их здесь дольше, чем потребуется", - цитирует ТАСС. По его словам, в данный момент безопасность Вашингтона обеспечивают более семи тысяч нацгвардейцев и полицейских.

Ранее временно исполняющий обязанности министра Армии (сухопутных войск) США Джон Уитли сообщил, что до середины марта в американской столице будут находиться не менее пяти тысяч солдат и офицеров Нацгвардии.

Напомним, около 25 тысяч нацгвардейцев перебросили из разных штатов США в Вашингтон в связи с инаугурацией Джо Байдена, которая состоялась 20 января. Беспрецедентные меры безопасности были приняты после беспорядков в Капитолии шестого января.