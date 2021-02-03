Продажи Lada в январе: спрос на Xray и Niva Legend заметно вырос

АвтоВАЗ опубликовал статистику продаж по январю 2021 года. Месяц оказался удачным, и, несмотря на продолжительные каникулы и отсутствие предновогоднего ажиотажа, Lada показала путь небольшой, но рост.

В январе дилеры марки реализовали 21 857 легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 0.3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В топе неизменно Lada Granta и Vesta с результатом 7720 и 6347 машин. Спрос на модели по сравнению с январём 2020 года сократился: тогда было продано 8470 и 7506 экземпляров моделей соответственно.

Компенсировали отрицательную динамику "коллег" по продуктовой линейке смогли Lada Xray и Niva Legend. В пресс-службе автопроизводителя заявили, что спрос на Xray вырос на 28.1% (продано 1587 экз.), на внедорожник - на 26.5% (2004 экз.).

Ещё больший успех у коммерческих Lada: первый месяц 2021 года реализовано 1015 автомобилей (+49.5% относительно первого месяца прошлого года).

"При общем стабильном объеме продаж мы отмечаем увеличение продаж Lada в сегменте SUV, - прокомментировал результаты января исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне. - Это соответствует рыночной тенденции, где класс SUV недавно стал доминирующим. В ближайшее время мы начинаем продажи Lada Niva Travel - этот автомобиль, занимающий свою уникальную нишу, должен стать сильным игроком российского рынка в сегменте SUV".