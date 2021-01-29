Тест-драйв Lada Niva Travel: а был ли "Равчик"?

Когда появились первые фотографии обновлённой Lada Niva, было сложно понять, что это действительно она. Разобрали до пикселя: а вдруг монтаж? До последнего в это не верилось. В декабре внедорожник запустили в производство, и вот уже десять машин стоит передо мной, готовых к испытаниям. Тест-драйв модели, которая прошла лишь через рестайлинг внешности?!

Что ты такое?

Если сравнивать дизайн Niva Travel с тем автомобилем, который выпускался более десяти лет практически без изменений внешности, то это прогресс "на стероидах". Да, по факту мы говорим по большому счёту о фейслифте модели, но этот приём в боях за покупателя пока никем запрещён не был.

Несправедливо было бы обделить вниманием заднюю часть Niva Travel: фактурный бампер, в котором спрятались две буксировочные проушины и светодиодные фонари, претендующие на звание самых красивых в модельном ряду Lada.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Будем откровенны: и Chevrolet Niva, и автомобиль, вернувшийся под парус Ладьи, не вызывали стойкой эрекции у тех людей, которым она по возрасту положена, а тем, кто в принципе забыл, что это за ощущение, внешность уже была не так важна. Niva с приставкой Travel изменилась.

Lada теперь позиционирует Niva Travel как автомобиль, ориентированный на людей 30+, почти 90% которых - мужчины, интересующиеся охотой, рыбалкой, туризмом и путешествиями. Хотелось бы всё-таки добавить, что покупатели Niva Travel - состоявшиеся мужчины, определившиеся с целями в жизни и понимающие, что такое внедорожник и каково его настоящее предназначение.

Вспоминается хейт автомобилей BMW последних моделей - тех, что с огромной решёткой радиатора. Шеф-дизайнер марки парировал, что критикуют в основной массе те, кто никогда не купит BMW, другими словами, не клиенты марки. И возникает резонный вопрос - стоит ли на таких людей ориентироваться? В случае с Niva Travel это те, кто нелестно называет автомобиль, например, "Равчиком на минималках".

Дизайн и кошелёк покупателя

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Разбирая тему дизайна, необходимо остановиться не столько на реализованной концепции как таковой, сколько на том, что за ней стоит, что часто упускает из вида покупатель и что напрямую влияет на ценообразование.

АвтоВАЗ не пошёл по простому пути, когда можно было обойтись лишь заказом нового пластикового обвеса и решёткой радиатора, производство которых легко наладить в сдвоенном гаражном боксе. Niva Travel получила новые кузовные элементы и переработанный фронтэнд, под которые необходимо заказывать штампы и оснастку, а это точно счёт на миллионы.

При этом мы получили адекватную прибавку в цене: от 9 900 до 25 900 рублей, в зависимости от версии исполнения. Комплектации, напомним, тоже были пересмотрены с точки зрения опциональной составляющей. Таким образом, цены на Lada Niva Travel начинаются от 747 900 рублей.

Важно подчеркнуть, что АвтоВАЗ увеличивал цены на свои модели в ноябре прошлого года и в начале января, но прайсы на Lada Niva оставались на прежнем уровне!

Где турбо и дизель?

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Силовой агрегат Niva Travel не отличается от того, что устанавливался на Chevrolet Niva. Отдача восьмиклапанного бензинового двигателя составляет 80 л.с., а крутящий момент - чуть больше 124 Нм. Один из популярных вопросов - куда дели ещё три "лошади", которые есть на аналогичном моторе на Lada Niva Legend? Как сообщили представители АвтоВАЗа, "это относится к калибровкам". Другими словами, то, что устанавливали на "ШНиву", устанавливают и на Niva Travel.

Конечно, народ просит дизель, народу нужен турбодвигатель, а ещё и размыкание осей, чтобы в городе 4х4 отключать. Думаю, и даже почти уверен, что на заводе об этом знают, а ещё осмелюсь предположить, что инженеры, занятые на проекте, даже что-то из этого реализовывали, но, понятное дело, на бумаге. АвтоВАЗ, почему бы не сделать из Lada Niva Travel что-то наподобие нового Land Rover Defender, а?

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Ответ, как пел Владимир Высоцкий, прост, и ответ единственный: э-ко-но-ми-ка и рыночные отношения. Любой каприз, только бы покупатель был бы готов за это платить. Платить придётся немало, потому что для всех "хотелок", по-хорошему, нужна новая платформа, а это - перевооружение конвейера, испытания, работа с поставщиками и так далее. Но все мы помним, что говорят, увидев цены на модели Lada в топовых комплектациях: "Жигули" не должны столько стоить. Замкнутый круг?

Также нельзя забывать, что Lada - часть семьи Группы Renault, в которой есть Renault Duster - народный кроссовер, а Lada Niva Travel пока остаётся народным внедорожником №1. По крайней мере, для тех, кому нужен реальный 4х4 и запаса по практичности трёхдверной Niva Legend уже стало мало.

Поехали!

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Да, мы никуда не уйдём от шума двигателя, толчков в трансмиссии при переключении, "пения" коробки передач на пятой скорости, но факт: Niva Travel едет везде. Niva Travel нельзя назвать компромиссом между трёх- и пятидверной версиями Niva Legend. Скорее, это золотая середина в плане длины колёсной базы, она у модели равна 2450 мм. У классического семейства "Нив" - 2200 и 2700 мм соответственно.

Тест-драйв предваряла консультация с опытными нивоводами, регулярно совершающими набеги на снежную целину и другие рельефы, которые человек в здравом уме и трезвой памяти покорять не поедет. Советы были практически одинаковыми: газ в пол - и на штурм препятствия! С раздаткой удалось разобраться быстро (инструкторы рекомендовали включать её в движении, а не на месте).

И понеслось. Импровизированные препятствия сложностей не вызвали, за исключением разве что ширины тропы и отсутствием в связи с этим возможности для манёвра. Здесь, кстати, активно педалью газа пользоваться не пришлось, как и блокировкой дифференциала, только понижающий ряд. И Lada Niva Travel прошла всё без каких-либо проблем.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

На "зимнике", дороге, идущей сквозь лес заповедника Самарская Лука, удавалось несколько раз разогнаться более 80 км/ч. Конечно, здесь не предстояло ползти по сугробам: это была отличная возможность оценить поведение подвески и автомобиля в целом. Ни одна кочка не смогла заставить подвеску сжаться до упора, хотя пару раз удалось подлететь так, что Себастьен Лёб точно позавидовал. И, кстати, непримечательная поддержка передних сидений оказалась достаточной даже при хорошей "болтанке". Уходить в занос не планировалось, но азарт заставил попробовать это сделать. Не получилось.

По колее Niva Travel на пониженной передаче ползёт сама, а перед взрытыми барханами снега просто нужно вспомнить, что советовали товарищи: газу!

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Открытая прямая дорога - не стихия Lada Niva Travel. Вот тут как раз перед глазами пробегают молитвы тех, кто просит двигатель помощнее. Главное - пережить первые две передачи, с третьей по пятую ехать можно спокойно и разговаривать, совершенно не напрягая связки. Только если вы не решили разогнаться до 100 км/ч... Возможно, скрипачам с острым слухом будет крайне дискомфортно, но их обычно перевозят на специальных микроавтобусах.

Lada Niva Travel в этом случае является уже компромиссом: автомобиль для тех, кто живёт в городе, но иногда в жизни случается бездорожье. Хотя характер этой модели про другое, противоположное.

В городе - это, зверь, посаженный в клетку (может, оттого и кричит так мотор?), но стоит его выпустить в родную стихию - он преображается и открывается с новых сторон. Когда ты уверен, что можешь проехать практически везде, где нет асфальта, когда скользкая поверхность не вызывает оторопи и чувства страха - это дорогого стоит. И прощения недостатков в том числе.

Говорят, Lada Niva Travel - машина не для всех. Но всем, кто так считает, точно стоит попробовать на ней проехаться. Обязательно по бездорожью.