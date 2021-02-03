Как на дороге встретиться с диким животным и остаться в живых

Две недели назад на дороге Ямкино - Ногинск в Богородском округе Подмосковья случилась авария. Иномарка столкнулась с лосем. Животное погибло, водитель в больнице в тяжелом состоянии. "И ежегодно у нас регистрируют до 200 таких ДТП", - утверждает и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Сохатые попадают в ДТП чаще других животных - не зря же на дорожном знаке изображен именно лось. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

На любой дороге

На вопрос, на каких трассах Подмосковья у автомобилистов есть риск встретиться с диким зверем, специалисты чаще всего отвечают: на всех! "Не так давно лось гулял по МКАД в районе Химок, что уж говорить о дальних дорогах области", - говорят в областном минсельхозе. Вообще, инстинкты гонят лосей на дороги два раза в год - в начале осени, когда у животных начинаются брачные игры, и весной, когда самки перед новыми родами отгоняют от себя подросших телят прошлого помета и молодняк начинает хаотично бродить по лесу.

Однако помимо инстинктов есть еще и обстоятельства. К примеру, в разгар лета животных донимает гнус, поэтому они вынуждены больше двигаться. А суровой зимой лоси часто выходят на дорогу, чтобы угоститься солью. В Подмосковье, как известно, стараются не использовать реагенты, посыпая ледяные дороги песчано-соляной смесью. Но для лосей соль - это лакомство, запах которого они могут чувствовать за несколько километров.

А еще среди обстоятельств - коронавирус. Половину прошлого года, включая длинные майские праздники, все мы сидели дома. Животные осмелели, даже в городской жилой застройке в этом году видели лис, куниц и выводки кабанов, а сельским жителям в Серпухове и Можайске довелось увидеть даже волка с медведем. Вот и выходит, что ни время года, ни близость к цивилизации не гарантируют, что неприятной встречи с диким животным удастся избежать. И лучше бы это был не лось.

Когда тормоз лучше газа

"Есть исследование шведских ученых о том, что до 80% дорожно-транспортных происшествий с участием лосей заканчивается тяжелыми травмами или смертью автомобилиста", - рассказывает инструктор по экстремальному вождению Илья Кулишкин. Во-первых, лоси - тяжеловесы, взрослый самец может весить до 600 килограммов. Во-вторых, самое частое время таких ДТП - с 11 вечера до двух ночи и с пяти до девяти утра. В это время дороги свободны, и многие едут чуть быстрее, чем следовало бы. А в-третьих, лоси не умеют пятиться назад и несутся под колеса, даже если заранее увидят машину. А анатомия у лосей такова, что удар тушей всегда приходится на лобовое стекло. Зверь влетает в салон и в попытке выбраться начинает молотить копытами со всей силы. "Выжить в этой молотилке невозможно", - утверждает Кулишкин.

В той же Швеции вдоль дорог, на которые могут выйти лоси, тянут сетки, оставляя для миграции животных небольшие коридоры. Проезжая мимо них, нужно до минимума снизить скорость. У нас ставят предупреждающие знаки "Дикие животные". К сожалению, звери знаков не читают и выходят на дороги там, где им вздумается.

Оно само виновато

Если водитель сбивает животное, он должен заплатить государству компенсацию за ущерб, причиненный природе. Лось - самое дорогое животное, наезд на него стоит 80 тысяч рублей. А если под колеса попадет беременная самка лося, сумма компенсации автоматически вырастет до 120 тысяч.

Выплаты, правда, получится избежать, если будет доказано, что виноват лось. "Если ДТП произошло не по вине водителя, например, присутствовали какие-либо внешние факторы, которые способствовали тому, что столкновения избежать не удалось, водитель ответственность не понесет. Но ему потребуется доказать отсутствие своей вины в происшествии", - сообщил "РГ" адвокат столичного адвокатского бюро "Лебедева-Романова и партнеры" Тимур Харди. А это, по словам адвоката, непросто - если на дороге до места происшествия имелись знаки, предупреждающие о возможном выходе диких животных, водитель обязан был сбавить скорость и двигаться с максимальной осторожностью.

Можно ли рассчитывать хотя бы на то, что ущерб дикой природе компенсирует страховая компания? Юристы говорят, что вполне. "Если наезд на животное не был умышленным, представители Минприроды России - а именно оно будет взыскивать компенсацию за погибшего зверя - обратятся в страховую компанию водителя и получат от нее возмещение в размере, предусмотренном ОСАГО", - говорит Тимур Харди. Потолок по ОСАГО, напомним, сейчас составляет 400 тысяч рублей. На лося, даже находящегося в положении, хватит. А вот чинить машину водитель, если у него нет каско, будет за свой счет, как и восстанавливать здоровье, свое и других пассажиров машины, после столкновения. Если же в момент происшествия водитель был пьян или скрылся с места ДТП, страховая компания имеет право выставить ему регрессные требования. То есть взыскать с него компенсацию, выплаченную министерству природы.