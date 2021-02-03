В московском метро досрочно откроют часть "оранжевой" ветки

Временно закрытый участок московского метро "Беляево" - "Новые Черемушки" откроется досрочно. Как заявил заммэра Максим Ликсутов, уже в четверг, 4 февраля, эта часть "оранжевой" ветки заработает в обычном режиме. Хотя открыть ее планировали на 4 дня позже.

Как уже писала "РГ", закрытие части Калужско-Рижской линии было необходимо для строительства нового тоннеля БКЛ. Пока были закрыты станции на юго-западе, проходческий щит проложил 30 метров тоннеля, причем 20 из них - прямо под действующей станцией "Калужская".

"На "Калужской" Калужско-Рижской линии после открытия одноименной станции БКЛ станет свободнее на 40 процентов, - отмечает Максим Ликсутов. - Сама "оранжевая" линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15-18 процентов. С БКЛ пассажиры смогут экономить до получаса на пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию".