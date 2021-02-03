На горящем в Красноярске складе найдено тело

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия начал доследственную проверку по факту гибели одного из рабочих склада, который загорелся сегодня в краевом центре.

Как сообщили в ведомстве, в следственные органы поступило сообщение, что в ходе тушения возгорания было обнаружен один погибший, предположительно сотрудник склада.

Поиски троих сотрудников МЧС, пропавших во время пожара, продолжаются до сих пор.

- Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - пояснили в СК региона.