На сгоревшем в Красноярске складе ранее выявляли около 20 нарушений

Известно, что по категории риска склад автозапчастей относится к средней рисковой категории. Это говорит о том, что частота плановых проверок его должна составлять один раз в семь лет. Соответственно, если все нарушения были устранены еще в 2015 году, то в штабе пожаротушения должны были иметь на руках актуальный план или карточку тушения пожара. Она создается еще задолго до возможного пожара и всегда находится на территории склада. На плане видно, где и какие проходы и помещения располагаются внутри склада, чтобы отправляемые внутрь звенья газодымозащиты могли ориентироваться и знать, куда идти.

Если будет доказано, что одно из пяти отправленных звеньев погибло из-за того, что заблудилось внутри конструкций, то вылетевшей сегодня в Красноярск комиссии центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым придется разбираться в причинах несоответствия плана и реального расположения внутрискладских помещений.

Пока поиски пропавших пожарных, несмотря на темное время суток, продолжаются.

"Почти 170 человек и более 50 единиц техники работают на месте пожара, который произошел утром в городе Красноярске.

Для разбора конструкций работают три крана: специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, Сибирского регионального поисково-спасательного центра МЧС России и "КрасКом", сообщили в пресс-службе МЧС России.