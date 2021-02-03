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Рубрика: Происшествия

СК завершил следствие по уголовному делу мэра Томска Ивана Кляйна

Текст: Никита Зайков (Томск)

По уголовному делу томского мэра Ивана Кляйна завершены следственные действия. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Томской области Елена Лебедева, в ближайшее время фигурант дела начнет ознакомление с материалами, после чего они будут переданы в прокуратуру для утверждения.

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На данный момент томский градоначальник временно отстранен от должности. В отношении него расследуется три уголовных дела, объединенных в одно производство. Два из них связаны с превышением должностных полномочий, а еще одно было возбуждено в середине января по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября прошлого года, когда он принимал участие в утреннем совещании. По версии следователей, по указанию мэра в геоинформационную систему были внесены сведения о наличии 300-метровой санзоны вокруг возглавляемого им же завода "Томское пиво". В результате участком по соседству не смог воспользоваться один из предпринимателей, имевший на то законные основания.

Уголовное дело о незаконном участии Ивана Кляйна в бизнесе так же связано с работой томской пивного завода. "В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности", - пояснили в региональном СУ СКР.

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