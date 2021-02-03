СК завершил следствие по уголовному делу мэра Томска Ивана Кляйна

По уголовному делу томского мэра Ивана Кляйна завершены следственные действия. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Томской области Елена Лебедева, в ближайшее время фигурант дела начнет ознакомление с материалами, после чего они будут переданы в прокуратуру для утверждения.

На данный момент томский градоначальник временно отстранен от должности. В отношении него расследуется три уголовных дела, объединенных в одно производство. Два из них связаны с превышением должностных полномочий, а еще одно было возбуждено в середине января по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября прошлого года, когда он принимал участие в утреннем совещании. По версии следователей, по указанию мэра в геоинформационную систему были внесены сведения о наличии 300-метровой санзоны вокруг возглавляемого им же завода "Томское пиво". В результате участком по соседству не смог воспользоваться один из предпринимателей, имевший на то законные основания.

Уголовное дело о незаконном участии Ивана Кляйна в бизнесе так же связано с работой томской пивного завода. "В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности", - пояснили в региональном СУ СКР.