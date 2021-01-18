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18.01.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

СК возбудил новое дело против мэра Томска Ивана Кляйна

Текст: Наталья Козлова

В понедельник Следственный комитет объявил, что против мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено еще одно уголовное дело, уже третье по счету.

Фото: Данила Шостак/ТАСС
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Сейчас Кляйн временно отстранен от должности. Его второе уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ по статье 289 УК РФ - "незаконное участие в предпринимательской деятельности".

По версии следствия, подозреваемый, будучи избранным мэром города Томска, с октября 2013 по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.

"В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности",- уточнили в СК.

Сегодня это уголовное дело соединено в одно производство с возбужденными ранее двумя уголовными делами о превышении должностных полномочий.

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Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет

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