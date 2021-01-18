СК возбудил новое дело против мэра Томска Ивана Кляйна

В понедельник Следственный комитет объявил, что против мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено еще одно уголовное дело, уже третье по счету.

Сейчас Кляйн временно отстранен от должности. Его второе уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ по статье 289 УК РФ - "незаконное участие в предпринимательской деятельности".

По версии следствия, подозреваемый, будучи избранным мэром города Томска, с октября 2013 по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.

"В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности",- уточнили в СК.

Сегодня это уголовное дело соединено в одно производство с возбужденными ранее двумя уголовными делами о превышении должностных полномочий.