Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму

Следственный комитет опубликовал видео, снятое в Крыму на месте дорожной аварии, которая унесла жизни трех полицейских.

На записи видно, что служебный автомобиль Lada Priora разбит и искорежен до неузнаваемости. Серьезные повреждения имеются и у второго авто.

Напомним, лобовое столкновение двух легковушек произошло вечером 2 февраля на автодороге в Кировском районе Республики Крым.

По версии следствия, водитель Skoda Fabia, обгоняя велосипедиста, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль конвойной службы полиции Lada Priora. В нем четверо сотрудников полиции перевозили подследственного в СИЗО Симферополя. В результате столкновения трое полицейских погибли на месте, четвертый сотрудник полиции, подследственный и водитель Skoda доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), которое передано управлению по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.