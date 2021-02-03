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03.02.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla отзывает 135 тысяч электрокаров из-за сенсорных экранов

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Tesla объявила об отзывной кампании Model S и Model X. В электромобилях могут отказать сенсорные экраны.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Добровольный отзыв затрагивает 134 951 автомобиль. Все они были выпущены до марта 2018 года. Проблема касается моделей со встроенной памятью на 8 Гб.

Медиакарта в течение нескольких лет эксплуатации заполняется, система начинает выдавать ошибку. Вместе с неисправными тачскринами есть вероятность отказа и многих функций электрокаров. К примеру, обогрев лобового стекла и указатели поворота.

Как сообщает Business Insider, Tesla уже начала рассылать соответствующие письма владельцам. Model S и Model X бесплатно заменят память на 64 Гб. Также информационно-развлекательный комплекс обновят до актуальной версии программного обеспечения. Помимо этого, автопроизводитель просит всех клиентов проверить версию прошивки.

Ранее Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) потребовало отозвать около 158 000 электромобилей Model S и Model X. В NHTSA считают, что дефект может серьёзно повлиять на безопасность движения.

#Tesla