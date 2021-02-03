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Рубрика: В мире

В Дубае усилят коронавирусные ограничения

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение усилить ограничения, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Все бары и пабы будут закрыты до 28 февраля. Рестораны и кафе не смогут работать по ночам, а в остальное время сохранится правило - за столиком должно находиться не более 7 человек. Гостиницы должны размещать меньше постояльцев. Также будет ограничено число покупателей в торговых центрах, количество посетителей бассейнов, сообщает местная газета Khaleej Times.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости
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Резкий рост заболеваемости коронавирусом в ОАЭ был зафиксирован после Нового года. Эксперты связывают это с большим количеством туристов, прилетевших в Дубай на праздники. Местные власти сразу же ужесточили требования к ПЦР-тестам. Теперь все въезжающие в страну должны сдавать тест не за 96 часов до поездки, а за 72 часа.

В конце декабря в ОАЭ были зафиксированы несколько случаев заражения "британским" штаммом SARS-CoV-2, который считается более заразным. Саудовская Аравия, Кувейт и ряд других стран тогда закрыли свои границы для путешественников из стран Евросоюза. Объединенные Арабские Эмираты не стали прибегать к столь жестким мерам.

В мире Ближний Восток ОАЭ Пандемия коронавируса COVID-19

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