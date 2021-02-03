В июне 1941 года Эдуард Подаревский был назначен заведующим редакцией "Красной нови"

Эдуард Подаревский, 24 года

Подаревский Эдуард Антонович (1919 - февраль 1943), лейтенант, командир минометного взвода Западного фронта.

Эдуард родился в городе Балашове Саратовской области. В 1936 году поступил в ИФЛИ. Оформлял институтскую стенную газету "Комсомолия".

Выпускница филфака МГУ конца 1950-х Галина Черникова вспоминает:

"В начале 1955 г. началась подготовка к 200-летию МГУ. Я входила в комиссию, занимаясь "побочной" веткой МГУ - ИФЛИ, который влился в МГУ перед войной. Мы собирали материалы о поэтах-ифлийцах. Большинство из них - погибли на фронте, записавшись добровольно в ополчения или уйдя в армию. Я смотрела архивы филфака, узнавая, что они были отнюдь не ангелы, нахватали много пропусков и даже обросли "выговорами". Мы пели их песни, особенно "Бригантина поднимает паруса" Когана - часто звучала на вечерах в общежитии, у походных костров, в комнатах... Бережно собирали мы фотографии, воспоминания, стихи, искали адреса их друзей, родных. Я выучила почти все стихи Когана, Подаревского, Кульчицкого, Майорова. Часто читала их подругам по комнате - нас в ней было 8 человек: девочки из Бобруйска, Коврова, Владивостока, Ташкента, Пятигорска и т.д. До сих пор люблю повторять стихи из блокнота Эдика Подаревского:

Сквозь синий воздух

Куда-то прочь

В огнях и звёздах

Катилась ночь.

И стало ясно,

Как медный грош,

Что жизнь - прекрасна,

А мир - хорош!

Кстати, именно от этих ребят мы унаследовали "Комсомолию" - свою стенную газету, длиной в несколько метров - зубастую, ироничную, неслыханно свободную. Все материалы я потом сдала в комитет комсомола филфака, не знаю, сохранились ли они, ведь многие отдавали нам свои реликвии - что осталось от сыновей, мужей, любимых, погибших на фронте..."

Эдуард печатался в газетах "Красный воин", "Литература и искусство", в журнале "Огонек". Сотрудничал в журнале "Красная новь", куда был принят на должность заведующего отделом 7 апреля 1941 года.

В июне 1941 года был назначен заведующим редакцией "Красной нови". С февраля по апрель 1942 года - редактор в издательстве "Советский писатель".

Согласно справке на лейтенанта Подаревского Э.А., заполненной им 16 января 1943 года (Центральный архив Министерства обороны), Эдуард был призван в армию 18 апреля 1942 года Бауманским РВК г. Казани. "К строевой службе годен (в очках)".

В сентябре 1942 года Эдуард окончил курсы младшего командного состава при Смоленском пехотном училище, эвакуированном в Сарапул.

3 октября 1942 года назначен командиром минометного взвода учебного батальона.

27 декабря 1942 года командирован на курсы "Выстрел".

В январе 1943 года направлен в 20-ю запасную лыжную бригаду командиром минометного взвода.

Пропал без вести.

Публикации:

Известно пять стихотворений Эдуарда. Первая антология, где были опубликованы стихи Эдуарда Подаревского: "Имена на поверке" (Москва, "Молодая гвардия", 1963. Составитель Сергей Наровчатов).

Фото: Центральный архив МО РФ

Стихотворения Эдуарда Подаревского

Ветка голубая,

Синяя хвоя.

Где-то ты, родная,

Милая моя?

Между нами долгие

Пролегли пути.

Может быть, тебя мне

Больше не найти.

Может быть, тебя мне

Больше не видать, -

Только что же без толку

Думать да гадать?

Может, очень скоро

Город голубой,

Распахнув просторы,

Встретит нас с тобой...

Ветка голубая, синяя хвоя...

Где-то ты, родная, милая моя?

13 мая 1942. Сарапул

* * *

Плыли блики в речке синей

Керосиновых кругов,

Разбегались в керосине

Переблески всех цветов.

Плыли радуг переблески,

А над речкой, на горе,

Тихо плыли перелески

В предзакатном январе.

И за эту елку-палку,

За речную тишь да гладь, -

Вдруг я понял - мне не жалко

Всё отдать. И жизнь отдать.

14 мая 1942