В июне 1941 года Эдуард Подаревский был назначен заведующим редакцией "Красной нови"

Эдуард родился в городе Балашове Саратовской области. В 1936 году поступил в ИФЛИ. Оформлял институтскую стенную газету "Комсомолия".
Выпускница филфака МГУ конца 1950-х Галина Черникова вспоминает:
"В начале 1955 г. началась подготовка к 200-летию МГУ. Я входила в комиссию, занимаясь "побочной" веткой МГУ - ИФЛИ, который влился в МГУ перед войной. Мы собирали материалы о поэтах-ифлийцах. Большинство из них - погибли на фронте, записавшись добровольно в ополчения или уйдя в армию. Я смотрела архивы филфака, узнавая, что они были отнюдь не ангелы, нахватали много пропусков и даже обросли "выговорами". Мы пели их песни, особенно "Бригантина поднимает паруса" Когана - часто звучала на вечерах в общежитии, у походных костров, в комнатах... Бережно собирали мы фотографии, воспоминания, стихи, искали адреса их друзей, родных. Я выучила почти все стихи Когана, Подаревского, Кульчицкого, Майорова. Часто читала их подругам по комнате - нас в ней было 8 человек: девочки из Бобруйска, Коврова, Владивостока, Ташкента, Пятигорска и т.д. До сих пор люблю повторять стихи из блокнота Эдика Подаревского:
Сквозь синий воздух
Куда-то прочь
В огнях и звёздах
Катилась ночь.
И стало ясно,
Как медный грош,
Что жизнь - прекрасна,
А мир - хорош!
Кстати, именно от этих ребят мы унаследовали "Комсомолию" - свою стенную газету, длиной в несколько метров - зубастую, ироничную, неслыханно свободную. Все материалы я потом сдала в комитет комсомола филфака, не знаю, сохранились ли они, ведь многие отдавали нам свои реликвии - что осталось от сыновей, мужей, любимых, погибших на фронте..."
Эдуард печатался в газетах "Красный воин", "Литература и искусство", в журнале "Огонек". Сотрудничал в журнале "Красная новь", куда был принят на должность заведующего отделом 7 апреля 1941 года.
В июне 1941 года был назначен заведующим редакцией "Красной нови". С февраля по апрель 1942 года - редактор в издательстве "Советский писатель".
Согласно справке на лейтенанта Подаревского Э.А., заполненной им 16 января 1943 года (Центральный архив Министерства обороны), Эдуард был призван в армию 18 апреля 1942 года Бауманским РВК г. Казани. "К строевой службе годен (в очках)".
В сентябре 1942 года Эдуард окончил курсы младшего командного состава при Смоленском пехотном училище, эвакуированном в Сарапул.
3 октября 1942 года назначен командиром минометного взвода учебного батальона.
27 декабря 1942 года командирован на курсы "Выстрел".
В январе 1943 года направлен в 20-ю запасную лыжную бригаду командиром минометного взвода.
Пропал без вести.
Публикации:
Известно пять стихотворений Эдуарда. Первая антология, где были опубликованы стихи Эдуарда Подаревского: "Имена на поверке" (Москва, "Молодая гвардия", 1963. Составитель Сергей Наровчатов).
Ветка голубая,
Синяя хвоя.
Где-то ты, родная,
Милая моя?
Между нами долгие
Пролегли пути.
Может быть, тебя мне
Больше не найти.
Может быть, тебя мне
Больше не видать, -
Только что же без толку
Думать да гадать?
Может, очень скоро
Город голубой,
Распахнув просторы,
Встретит нас с тобой...
Ветка голубая, синяя хвоя...
Где-то ты, родная, милая моя?
13 мая 1942. Сарапул
* * *
Плыли блики в речке синей
Керосиновых кругов,
Разбегались в керосине
Переблески всех цветов.
Плыли радуг переблески,
А над речкой, на горе,
Тихо плыли перелески
В предзакатном январе.
И за эту елку-палку,
За речную тишь да гладь, -
Вдруг я понял - мне не жалко
Всё отдать. И жизнь отдать.
14 мая 1942