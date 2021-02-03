Власти Мексики подписали контракт на поставку 24 миллионов доз "Спутник V"

Власти Мексики дали разрешение на применение в стране вакцины от коронавируса "Спутник V". Как проинформировал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателл, федеральная комиссия по защите от санитарных рисков одобрила использование российского препарата. Эту информацию также подтвердили в РФПИ.

"Российская вакцина "Спутник V" безопасна, ее эффективность против COVID-19 составляет 92 процента, ее можно безопасно использовать, и она эффективна для пожилых людей", - отметил Лопес-Гателл, добавив, что препарат позволит ускорить процесс вакцинацию от коронавируса в Мексике (в стране уже применяются вакцины от Pfizer и AstraZeneca).

По его словам, мексиканское правительство подписало контракт на поставку 24 миллионов доз "Спутник V". Как ожидается, 400 тысяч доз эта латиноамериканская страна получит в феврале, еще 1 миллион - в марте, 6 миллионов - в апреле, остальное - в мае.

Как отмечает агентство EFE, Мехико проявило большой интерес к российской вакцине после того, как Лопес-Гателл недавно побывал в Аргентине, которая уже получила и начала активно применять "Спутник V".

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире было зарегистрировано почти 104 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, 2,25 миллиона человек скончались. Мексика занимает третье место по количеству умерших (159,5 тысячи человек) после США (почти 447 тысяч) и Бразилии (226 тысяч).