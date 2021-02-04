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04.02.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Apple переманила главного инженера Porsche по шасси

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Американский технологический гигант Apple нанял Манфреда Харрера, который долгое время был главным по разработкам шасси в немецкой Porsche. На новом месте Харрер будет отвечать за конструкцию первого электромобиля Apple, проект его создания носит кодовое имя Titan, пишет Businessinsider.

Фото: Пресс-служба BMW.
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По данным ресурса, в конце 2020 года Харрер, который носит степень доктора технических наук, уволился из Porsche без объяснения причин.

Это тем более удивительно, что за несколько месяцев до ухода директор Porsche Оливер Блюм удостоил Харрера очередного повышения - он стал отвечать за конструкцию всего семейства кроссоверов Cayenne. Манферда Харрера считали одним из лучших инженеров концерна Volkswagen Group.

Ранее 3 февраля корейское агентство Donga.com со ссылкой на свои источники в индустрии сообщило, что электромобиль Apple по контракту будет выпускать компания Kia - на своем заводе в Джорджии (США). "Донга" утверждает, что для этого Apple вложит 3,6 млрд долларов, ежегодно будет выпускаться до 100 тысяч электромобилей в год.

#Porsche