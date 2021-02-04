АвтоВАЗ объявил о старте серийного производства Lada Largus

На АвтоВАЗе стартовал массовый выпуск рестайлингового универсала Lada Largus. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет "Каракумы".

По экстерьеру Lada Largus получил передний бампер с фирменными Х-образными молдингами, оригинальную решётку радиатора, головную оптику от Renault Logan-2, массивный капот, передние крылья иной формы. При этом боковина и корма остались прежними.

Автомобиль также оборудован боковыми зеркалами от Lada Vesta, пластиковым жабо со встроенными форсунками омывателя, укороченной антенной на крыше.

Интерьер универсала теперь может похвастать передней панелью и дверными картами от Renault Duster-1. Рулевое колесо, щиток приборов, кресла и подлокотник унифицированы с Lada Xray Cross.

Семейство Lada Largus по-прежнему оснащается вазовскими "атмосферниками" объёмом 1,6 литра мощностью 87 л. с. или 106 л. с. Двигатели стыкуются с безальтернативной 5-ступенчатой "ручкой".

О старте приема предзаказов на обновленный Largus будет объявлено дополнительно.

По предварительным данным, модель можно будет купить в начале марта. Ожидается, что машина подорожает примерно на 40-60 тысяч рублей в зависимости от версии.

К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч Largus. Автомобиль с течением времени модернизировался, в частности, получив гамму российских силовых агрегатов, пополнялся специальными версиями (двухтопливные универсалы и фургоны, Cross, автомобили для "Скорой помощи", социального такси и специальных служб).