Chery назвала цену на самый быстрый Tiggo 8 с турбомотором

Марка Chery анонсировала скорый старт продаж новой модификации флагманского кроссовера Tiggo 8 с новым силовым агрегатом. Автомобиль стал самым динамичным в линейке и при этом самым экономичным.

Chery Tiggo 8 будет продаваться с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. С новым силовым агрегатом кроссовер разгоняется с места до 100 км/ч за 9,8 секунды. Версия с двухлитровым турбомотором мощностью 170 л.с. и вариатором чуть медленнее - 10 секунд.

Заявленный расход Tiggo 8 с новым силовым агрегатом в городском цикле эксплуатации - 9,8 литра на 100 км, в загородном - 6,4 литра, а в смешанном - примерно 7,6 литра. Производитель отмечает, что турбодвигатель без проблем может работать на бензине марки АИ-92. Показатели кроссовера с 2.0 турбо и вариатором чуть выше: 11,5, 6,3 и 8.2 литра соответственно.

Самый быстрый и экономичный Chery Tiggo 8 будет представлен только в топовой версии исполнения Prestige. Стоимость новинки составит 1 799 900 рублей. В этой же комплектации модель оценивается на 70 тысяч дешевле. Старт продаж новой версии запланирован на 12 февраля 2021 года.

Ожидается, что в первом квартале также начнутся продажи глубоко модернизированной версии "восьмёрки" - Chery Tiggo 8 Pro.