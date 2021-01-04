5 интересных кроссоверов из Китая, которые приедут в Россию в 2021 году

В 2020 году почти половина от всех новинок на автомобильном рынке России составили китайские машины. Кажется, в 2021-м году эта тенденция продолжится. "РГ" насчитала 19 моделей из Поднебесной, о дебюте которых в РФ уже объявлено. И не исключено, что это не полный список - некоторые компании раскрыли планы частично или обещают это сделать позже.

Рассказываем о пяти кроссоверах, у которых хорошие шансы привлечь к себе внимание российских автолюбителей.

Geely Atlas Pro

Фото: Пресс-служба Geely

Эту модель Geely сертифицировала еще в прошлом году, так что о ней известно почти все. Кроме цен и набора опций для российского рынка. Но, как показала ситуация с другой яркой новинкой бренда, Tugella, это и есть ключевая информация. Потому что автомобили для Китая и для РФ по факту могут отличаться весьма сильно. И если функциональное оснащение, как правило, кажется нашим потребителям недостаточным, то стоимость, напротив, избыточной.

Geely Atlas Pro - глубоко обновленная версия Atlas, которую многие называют вторым поколением самого популярного в РФ китайского кроссовера. Но нет, над следующей генерацией инженеры пока только работают, а Atlas Pro уже успешно продается у себя на родине и в некоторых азиатских странах, где он получил название Azkarra.

Автомобиль похож на актуальный Atlas только сбоку - у него осталась фирменная подоконная линия, а изменения здесь заметны лишь на крыльях. Зато спереди это совсем другой кроссовер. Бросаются в глаза новая решетка радиатора с иначе сформированными "концентрическими кругами" и полностью светодиодная оптика, а крышка капота стала рельефнее. В результате машина получила более "взрослый", агрессивный внешний вид.

Фото: Пресс-служба Geely

Сзади новый Atlas можно будет узнать по надписи Geely на хромированной полоске, где прежде красовался логотип компании, и трехмерному рисунку задних фонарей. Пятая дверь стала массивнее, за счет чего изменилась высота погрузки. Другие бамперы повлияли на габаритные размеры машины. Она на 25 мм длиннее (4 544 мм) при той же колесной базе в 2 670 мм.

Кроме того, новинка объективно лучше оснащена. У нее, в частности, большая виртуальная панель приборов, специальный чипсет для мультимедиа, широкая диагональ тачскрина, "автомобильные" умные часы. Правда, что из этого в итоге доберется до России, неизвестно.

Фото: Пресс-служба Geely

С мотором и трансмиссией все прозрачнее. В ОТТС указана единственная силовая установка - турбомотор объемом 1,5 литра, знакомый россиянам по модели Geely Coolray. Только у компактного кроссовера его "задушили" до 150 л.с., а у более крупного останется номинальная мощность в 177 л.с. При этом двигатель сможет работать в паре с 6-скоростным "автоматом" Aisin, 6-ступенчатой "механикой" Getrag или 7-диапазонным "роботом" Ningbo с двумя сцеплениями мокрого типа. В связке с последним будет доступен полный привод.

Сборку кроссовера планируется наладить на заводе "Белджи" в Беларуси. Но не исключено, что поставки в РФ (они ожидаются до конца первого полугодия) будут организованы из Китая, как это происходит с той же Tugella. Продавать Pro станут параллельно с "простым" Atlas, пока на последний сохранится спрос. Но такой расклад говорит о том, что новинка окажется дороже нынешнего бестселлера. Его цена, напомним, составляет от 1 314 990 до 1 859 990 рублей.

Chery Tiggo 8 Pro

Фото: Пресс-служба Chery

Другая Pro-версия - на этот раз от Chery - ожидается в России уже в первом квартале. Один автомобиль даже замечали в Москве - скорее всего, на корпоративной парковке представительства компании. Другими словами, тянуть с появлением Tiggo 8 Pro китайцы не собираются, хотя он и у себя на родине еще носит статус новинки.

Chery Tiggo 8 Pro получил свежую фирменную решетку радиатора и стал сильно напоминать модель 7 Pro, уже представленную в России. Сзади машина обрела новый облик за счет других фонарей, которые, вопреки трендам, теперь не соединяются на пятой двери. Она, в свою очередь, тоже изменилась. Здесь меньше ломаных плоскостей и нет даже хромированной планки с шильдиком - только широко расставленные буквы Chery.

Фото: Bitauto.com

Салон машины в Китае сменился полностью - он позаимствован у "младшего" Exeed с индексом LX. Но в Россию, не исключено, привезут кроссовер с другим интерьером. То же самое может касаться и оснащения. В Поднебесной автомобиль получил турбомотор объемом 1,6 литра мощностью 197 л.с. в паре с 7-ступенчатым преселективным "роботом". У нас же ожидается тот же двигатель, но "задушенный" до 186 л.с. и связанный с вариатором. А еще, по некоторой информации, в Chery мечтают о полном приводе, хотя в КНР у модели его нет.

Как и в случае с Atlas, Pro несколько крупнее "обычного" Tiggo 8. В частности, на 22 мм длиннее (4 720), на 40 мм выше (1 745). Ширина и колесная база остались прежними - 1 860 и 2 710 мм. Главная "фишка" новинки - прогрессивная светодиодная оптику с адаптивной регулировкой режима освещения и возможностью автоматического поворота светового пучка в диапазоне 15 градусов при маневрах.

Фото: Пресс-служба Chery

По цене же все более или менее понятно. Chery Tiggo 8 Pro будет дороже "обычного" Tiggo 8, который оценивается в сумму от 1 659 900 до 1 819 900 рублей.

Changan Uni-K

Фото: Пресс-служба Changan

Положение Changan в России пока явно не соответствует тому, к чему компания привыкла в Китае. Там это один из крупнейших государственных холдингов, которые в последнее время занялся диверсификацией портфеля и создал целую группу суббрендов и семейств. Среди них - и Uni, что-то вроде группы премиальных автомобилей, сочетающих в себе смелый современный дизайн и передовые технологии, включая системы автономного вождения.

Первым на рынок в прошлом году вышел компактный Uni-T, который планировали презентовать на автосалоне в Женеве. И неслучайно, ведь планы у владельцев бренда самые амбициозные. Однако старейшее моторшоу Европы перекочевало в Сеть, а уже скоро внимание публики переключилось на более крупный кроссовер - Uni-K. Вот его, как выяснилось, и планируют в 2021 году привезти в Россию.

Серийному "Юнику" многое досталось от впечатляющего концепта. Кроссоверу оставили "безрамочную" решетку радиатора, узкие "раскосые" фары и соединенные на пятой двери задние фонари. Сверху остался большой спойлер - кажется, это фирменная черта всех Uni.

Фото: autohome.com

В салоне машину отличает приборная панель, которая разместилась необычно далеко на торпедо. Водитель будет следить за информацией не через рулевое колесо, как обычно, а над ним. При этом, если судить по фото, то край "приборки" перекрыт частью монитора медиасистемы, который вынесен над центральной консолью.

Uni-K имеет следующие габариты: 4 865 x 1 948 x 1 700 мм при колесной базе 2 890 мм. Оснащаться машина будет турбомотором Blue Whale 2.0T нового поколения и 8-ступенчатой коробкой передач Aisin. А еще у кроссовера предусмотрен полный привод. Это особенно интересно в свете перспектив модели на российском рынке.

CheryExeed VX

Фото: Пресс-служба Chery

Exeed VX в российском представительстве Chery уже отрекомендовали как бюджетную альтернативу Toyota Land Cruiser 200. Это, конечно, натяжка, но габариты автомобилей действительно сопоставимы: "китаец" длиной 4 970 мм при колесной базе 2 900 мм, у "японца" 4 950 и 2 850 мм соответственно. Ну и в плане цены тоже сравнение понятно: VX, если действительно появится у нас во втором полугодии, грозит стать самым дорогим кроссовером из Китая в России. И с чем же его в этом случае сравнивать, как не с премиальным внедорожником.

Впрочем, пока не все ясно с оснащением машины для РФ. В Китае у Exeed VX два мотора - 1.6 на 197 л.с., который известен россиянам по более компактному CheryExeed TXL, и 2.0 на 254 л.с. Но модель столь новая, что пока на рынок вышли только две комплектации с "младшим" агрегатом и передним приводом. Судить по ним о перспективах модели не приходится.

Фото: autohome.com

Фото: Пресс-служба Chery

Отметим, что внешность Exeed VX получилась достаточно строгой. Дизайнеры дали крупной машине довольно компактную решетку радиатора, встроив в нее светодиодные фары. Дневные ходовые огни по-модному размещены в нишах по обе стороны бампера. Интересно, что такую стилистику уже примерил и обновленный TXL - то есть, в Китае ее признали удачной. Сзади обращают на себя внимание светодиодная полоска, соединяющая фонари, крупная хромированная планка и два реальных патрубка выхлопной системы.

FAW Bestune T77

Фото: Пресс-служба FAW

В FAW, как и в другой госкомпании Changan, кажется, тоже вдохновились российскими успехами "частников" из Geely и Haval, и уже в первой половине 2021 года готовы привезти автомобиль, который продается в Китае и других странах под премиальным суббрендом Bestune. Для начала это "средний" кроссовер из линейки - T77, который при этом часто называют "умным".

От "умного", как известно, сложно требовать, чтобы он был еще и "красивым", но в данном случае машина получилась яркой. В Китае продаются желтые T77, и в этом цвете они весьма напоминают Lamborghini Urus. Только немного попроще.

Фото: Пресс-служба FAW

Что касается интеллекта, то речь идет, в первую очередь, о трехмерном мониторе на передней консоли, отображающем объемный образ голосового помощника медиасистемы. На выбор предложены различные фантастические персонажи, в том числе женский, изображенный в манере японских комиксов манга. Будут ли такие виртуальные помощники работать на русском языке, пока неясно. Если, конечно, вообще доберутся до России.

Размеры кроссовера - 4 505 x 1 830 x 1 615 мм. В Китае T77 предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 или 1,5 л, мощностью 143 или 169 л.с. соответственно. Коробка передач по выбору покупателя может быть механической или роботизированной с двумя сцеплениями. А вот привод исключительно передний. Цена в КНР - от 90,8 до 138,8 тысячи юаней (в пересчете 1,03-1,57 млн рублей).