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30.11.2020 15:01
Рубрика: Легковые авто

Geely привезет в Россию еще один кроссовер

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

Geely в 2021 году выведет на российский рынок кроссовер Atlas Pro и еще одну комплектацию нового кросс-купе Tugella. Об этом "Российской газете" сообщили в представительстве китайской компании. Конкретные сроки появления в продаже этих автомобилей пока уточняются.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Напомним, Atlas Pro уже сертифицирован для РФ. Он получит тот же турбомотор объемом 1,5 литра, что устанавливается и на хорошо знакомый россиянам Coolray. Только у компактного кроссовера его "задушили" до 150 л.с., а у более крупного останется номинальная мощность в 177 л.с. При этом двигатель сможет работать в паре с 6-скоростным "автоматом" Aisin, 6-ступенчатой "механикой" Getrag или 7-диапазонным "роботом" Ningbo с двумя сцеплениями мокрого типа. В связке с последним будет доступен полный привод.

Pro называют обновленным Atlas. Однако не будет ошибкой считать его и следующим поколением модели, тем более что "обычный" Atlas в Китае не просто продается параллельно (как это предполагается и в РФ), но и проходит рестайлинг.

Фото: Пресс-служба Geely.

"Прошка" чуть крупнее предшественника - в длину на 25 мм (4544), в высоту на 19 мм (1713), а вот ширина осталась прежней (1831 мм). Новинка объективно лучше оснащена. У нее, например, полностью светодиодная оптика, большая виртуальная панель приборов, специальный чипсет для мультимедиа, широкая диагональ тачскрина, "автомобильные" умные часы. Правда, что из этого в итоге доберется до России, неизвестно.

Что касается новой комплектации купе-кроссовера Geely Tugella, то это более доступная версия Luxury. Ее оснащение пока не обнародовано. Машины в топовом исполнении будут продавать в России с 25 декабря. Кстати, корреспондент "РГ" уже опробовал автомобиль в дорожных условиях. Читайте наш отчет о тест-драйве в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба Geely.
#Geely