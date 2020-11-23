Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella

Продажи модели Geely Tugella начнутся в РФ 25 декабря, сообщили в компании. По всей видимости, именно китайский купе-кроссовер станет последней на российском рынке новинкой в уходящем году. Цена машины уже известна - 2 499 900 рублей в единственной на данный момент комплектации Flagship.

Ранее в компании уже рассказали, как будет оснащаться автомобиль. Он получит 2-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 238 л.с. с максимальным крутящим моментом 350 Нм и 8-диапазонный "автомат" Aisin. Эта связка позволяет машине ускоряться до 100 км/ч за 6,9 секунды. На каждые 100 км мотору требуется 8,1 литра топлива. Полный привод реализован с помощью электрогидравлической муфты BorgWarner. Водитель сможет выбирать из пяти различных режимов вождения: это экономичный, стандартный, спортивный режимы, а также для движения по снегу и бездорожью.

В компании подчеркнули, что автомобиль адаптирован к российскому рынку. У него антикоррозийная защита днища и кузова, дорожный просвет 204 мм, эффективная шумоизоляция и полный пакет "зимних" опций.

Tugella станет первым в России кроссовером, построенным Geely на модульной архитектуре СMA (Compact Modular Architecture), разработанной инженерами Volvo. Кстати, накануне в Китае лучшим автомобилем года был назван седан Preface, также использующий СMA.