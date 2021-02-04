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04.02.2021 00:15
Рубрика: Легковые авто

Техосмотр не для всех

Депутаты подготовят законопроект по отмене ТО
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 23 (8374)
Депутаты собираются отменить техосмотр. Правда, не для всех автомобилей, а только для легковых, да и то за исключением такси и служебного транспорта. О планах разработать соответствующий законопроект заявил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Два года назад наша фракция вносила такую инициативу, но тогда ее заблокировали", - цитирует Сергея Миронова ТАСС.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Как ГИБДД будет контролировать операторов техосмотра

Чем ближе к 1 марта, когда вступят в силу поправки в закон о техосмотре, которые заставят автовладельцев не покупать диагностические карты, а проходить ТО, тем чаще звучат предложения перенести срок вступления в силу этих поправок. А то и вовсе отменить техосмотр хотя бы для легковых автомобилей физических лиц.

"Так называемая реформа ТО не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения и никому не нужна, кроме узкого круга "выгодоприобретателей", - считает глава фракции. Он пояснил, что доводы о необходимости введения новой системы несостоятельны в связи с тем, что "сегодня 80 процентов диагностических карт покупается без реального осмотра".

Реформа ничего не изменит, только вырастет стоимость техосмотра и расходы автомобилистов, считает политик. По его мнению, у правительства есть шанс выйти из сложившегося положения, отложив старт реформы.

Напомним, что накануне страховщики предложили отвязать диагностическую карту от полиса ОСАГО на полгода-год. Они опасаются, что количества пунктов техосмотра после старта реформы не хватит на всех желающих пройти техосмотр. Диагностическая карта станет дефицитом, а без нее нельзя оформить полис автогражданки, без которого нельзя управлять транспортом.

Фото: РИА Новости
За отсутствие техосмотра с 1 марта будут штрафовать

На данный момент в России аккредитовано 5069 операторов техосмотра. В реестре числятся 5604 пункта ТО. На более чем 60 миллионов автомобилей этого явно недостаточно. Как считают некоторые эксперты, контролировать техническое состояние надо у автобусов, которые перевозят пассажиров. А также у грузовиков, потому что 40-тонные фуры с нерабочими тормозами - это действительно опасно. И навести порядок с техосмотром в этом секторе будет гораздо проще.