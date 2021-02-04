Госдеп: США не настроены на прямой диалог с президентом Венесуэлы

Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не настроена на вступление в прямой диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом в среду заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, новое правительство будет действовать в отношении Венесуэлы с рядом союзников и партнеров. "Мы будем делать это с партнерами в регионе, с нашими европейскими союзниками, с Организацией американских государств, через Группу Лимы", - цитирует Прайса ТАСС.

Между тем Николас Мадуро в январе заявил, что хочет улучшить отношения с Вашингтоном. "Я призываю, чтобы новое правительство США превзошло демонизацию боливарианской революции и Николаса Мадуро и перевернуло страницу лжи и ненависти против Венесуэлы", - заявил также президент.

Напомним, ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США признали его временным главой. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия и ряд других стран.