Косторная пропустит турнир в Москве

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, пропустившая чемпионат России в Челябинске, не примет участия и в командном турнире Кубок Первого канала, который состоится 5-7 февраля в Москве.
Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсменка, в декабре заразившаяся коронавирусом, полностью не восстановилась после болезни. Косторную заменит Майя Хромых.
Напомним, что формат Кубка Первого канала подразумевает соперничество лучших фигуристов страны, распределенных по двум командам в результате жеребьевки. Она состоится сегодня. Капитаны уже известны - олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
- У меня со всеми прекрасные отношения, я всех буду рада видеть в своей команде, - сказала Медведева в эфире Первого канала.