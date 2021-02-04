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04.02.2021 18:50
Рубрика: Спорт

Снова ускользнула

Косторная пропустит турнир в Москве
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, пропустившая чемпионат России в Челябинске, не примет участия и в командном турнире Кубок Первого канала, который состоится 5-7 февраля в Москве.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсменка, в декабре заразившаяся коронавирусом, полностью не восстановилась после болезни. Косторную заменит Майя Хромых.

Фото: Михаил Синицын
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Напомним, что формат Кубка Первого канала подразумевает соперничество лучших фигуристов страны, распределенных по двум командам в результате жеребьевки. Она состоится сегодня. Капитаны уже известны - олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

- У меня со всеми прекрасные отношения, я всех буду рада видеть в своей команде, - сказала Медведева в эфире Первого канала.

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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