Косторная пропустит турнир в Москве

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсменка, в декабре заразившаяся коронавирусом, полностью не восстановилась после болезни. Косторную заменит Майя Хромых.

Напомним, что формат Кубка Первого канала подразумевает соперничество лучших фигуристов страны, распределенных по двум командам в результате жеребьевки. Она состоится сегодня. Капитаны уже известны - олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

- У меня со всеми прекрасные отношения, я всех буду рада видеть в своей команде, - сказала Медведева в эфире Первого канала.