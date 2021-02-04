Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено разработать программу очистки Арктической зоны от накопленного за десятилетия мусора, и в первую очередь металлолома.

Ржавых бочек в Арктике сейчас в пять раз больше, чем людей. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Это не первая попытка организовать в Арктике "генеральную уборку". Работа вроде бы идет давно, но ее темпы несопоставимы с масштабами северных свалок. Только в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана скопилось около 12 миллионов бочек из-под топлива, завезенных сюда в советские годы. Горючее сжигали, тара оставалась. В итоге ржавых бочек в Арктике сейчас в пять раз больше, чем людей.

Первые шаги по их сбору и вывозу были предприняты в 2011 году. "Испытательным полигоном" стал остров Врангеля в Чукотском автономном округе. Туда даже завезли прессы, чтобы брикетировать бочки перед транспортировкой к местам переработки. Но дальше дело не пошло - не хватило средств. Почти десять лет спустя, подводя итоги 2020-го, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил в разговоре с журналистами:

- Только на будущий год, может быть, начнем убираться в "родильном доме" белых медведей - на острове Врангеля.

Пока уборка арктических территорий от завалов металлолома ведется в основном силами военных. Созданные министерством обороны специализированные взводы наводят порядок в окрестностях заполярных частей. У минобороны есть своя программа, необходимые для ее реализации силы и средства и возможность организовывать работу на основании приказа. Но мусор после себя в Арктике оставляли не только подразделения Советской армии. Сорили метеорологи, геологи, полярные исследователи, недропользователи. За ними убирать пока некому. Главным образом потому, что на это нет денег.

Когда глава минприроды Александр Козлов заявил, что будет предложена новая программа "генеральной уборки" Арктики, на его слова активно откликнулись политики, экологи, главы северных регионов. В том числе называли цену вопроса. По словам руководителя минэкологии Якутии Сахамина Афанасьева, с территории арктических районов республики необходимо вывезти на переработку около пяти миллионов тонн ржавого металла.

- По предварительным расчетам, для уборки металлолома в Якутии нужно около 60 миллиардов рублей, - отметил Сахамин Афанасьев.

Деньги в основном нужны на транспортировку. Скопления старого железа часто сосредоточены на заброшенных участках, к которым нет даже сезонных дорог. До морских портов, куда можно было бы свозить собранный металлолом, от многих таких свалок тоже далеко: в Якутии лишь пять из 13 арктических районов расположены вдоль побережья Северного Ледовитого океана. При этом рес­публика располагает весьма ограниченным набором транспортных средств, способных участвовать в очистке Арктики.

Арктика пока остается при своем металлоломе и без системного положительного опыта уборки. На таком фоне начинается значительно более интенсивное освоение северных территорий, нежели в предыдущие десятилетия

Какие-то объемы можно вывозить к местам складирования обратными рейсами на судах, задействованных в программе северного завоза (так делают на Чукотке). Но тоннаж этого флота невелик. К примеру, в прошлом году в рамках арктической навигации на север Якутии было доставлено чуть более 320 тысяч тонн грузов, и более половины - танкерами и рефрижераторами, не предназначенными для перевозки бочек. Имеющийся в арктических районах грузовой автотранспорт в течение зимы максимально задействован в перевозке жизнеобеспечивающих грузов. А если снаряжать туда рейсы специально за железом, цена его окажется такой, что ржавые бочки впору будет сдавать в ломбард.

Идей, реализация которых позволила бы удешевить сбор металлолома, немного. К примеру, Федеральная служба исполнения наказаний предложила привлекать к этому осужденных к принудительным работам. А глава минэкологии Якутии считает, что бюджетные деньги можно заменить льготами бизнесу.

- Предлагаю законодательно установить преференции промышленным предприятиям, использующим в своем производстве вторичное сырье, например, лом цветных и черных металлов. Нужно сделать так, чтобы спрос на лом металлов вырос. Вслед за этим вырастет и стоимость металлолома на рынке, что позволит обеспечить необходимую рентабельность очистки арктической территории субъектами малого и среднего предпринимательства. А это в конечном счете позволит проводить работы без привлечения бюджетных средств, - заявил Сахамин Афанасьев.

В некоторых местах, кстати, старое железо собирают вообще бесплатно. На Чукотке жители поселка Провидения и села Новое Чаплино за два года по своей инициативе очистили от бочек 12 километров прибрежной полосы. Но это частные случаи, и собранное волонтерами все равно надо будет вывозить к местам переработки за деньги.

Арктика пока остается при своем металлоломе и без системного положительного опыта уборки. Он есть у военных, но бизнесу, регионам и муниципалитетам создавать взводы экологической очистки не прикажешь. И вот на таком фоне сейчас начинается значительно более интенсивное освоение арктических территорий, нежели в предыдущие десятилетия. Конечно, современные технологии позволяют работать в щадящем природу режиме. Но опасность повторного загрязнения никуда не ушла. На это обратила внимание сенатор от Чукотки Анна Отке.

- Для Чукотки, как и для всех арктических регионов, важно не только развитие новых инвестиционных проектов, но и строгое соблюдение экологической безопасности. В настоящее время законодательство направлено на компенсационные меры по возмещению урона окружающей среде, а нужно направлять его на недопущение экологического ущерба, - подчеркнула она.

Между тем

Мусор в Арктике - это не только бочки, но и заброшенные поселки, и не действующие с советских времен прииски с оставленными там многотонными металлическими конструкциями. Серьезную опасность представляют бесхозные хвостохранилища ликвидированных горнодобывающих предприятий. На их консервацию требуются сотни миллионов руб­лей. Кроме того, в одной только Якутии надо поднимать со дна водоемов около 300 затонувших судов. На это нужно девять миллиардов руб­лей сверх 60-ти, заявленных на уборку металлолома.