На заправки Хабаровского края доставлена первая партия бензина с НПЗ

Правительство Хабаровского края подтвердило, что местный нефтеперерабатывающий завод возобновил выпуск бензина. Первая партия марки АИ-92 (500 тонн) вчера была развезена по заправкам региона.

Топливо получили 54 АЗС, которые в том числе расположены вдоль трасс "Хабаровск - Бикин" и "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре".

- Согласно производственному графику, Хабаровским НПЗ планируется ежесуточная выработка бензина АИ-92 и АИ-95 по 1000 тонн, что полностью восполнит потребности Хабаровского края, - приводятся на сайте правительства региона слова и.о.председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

Кроме того, сегодня ночью на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" доставлено еще 400 тонн бензина из Росрезерва. В пути также находится 2200 тонн АИ-92, купленного на нефтеперерабатывающих заводах Сибири.

Напомним, бензин начал исчезать с заправок сети "ННК" с 18 января, но особенно остро дефицит стал ощущаться с 26 января. Остановка каталитического риформинга на Хабаровском НПЗ из-за технических проблем с компрессорным оборудованием привела к выпадающим объемам производства автомобильного бензина - две тысячи тонн в сутки (около 30 тысяч тонн за период ожидаемого простоя).

Из-за этого на АЗС других компаний в населенных пунктах Хабаровского и Приморского краев, ЕАО и Амурской области копятся многокилометровые очереди.

Дефицитом бензина заинтересовалась прокуратура Хабаровского края.