На заправки Хабаровского края доставлена первая партия бензина с НПЗ

Новости

В Красноярском крае объявили день траура по погибшим пожарным 08:07
Эксперт: После COVID-19 симптомы могут сохраняться еще пару недель 08:04
Названа причина сбоя в московском метро 07:43
"Барселона" вышла в полуфинал Кубка Испании 07:40
На "фиолетовой" ветке московского метро произошел сбой 07:33
Около 170 тысяч кур уничтожат в японской префектуре Тиба 07:09
Эсминец ВМС США прибыл в Японию на постоянное базирование 06:54
Власти США не приняли решение о выводе войск из Афганистана 06:02
Прокуроры разберутся в ситуации с дефицитом бензина в Хабаровском крае 05:40
Средняя температура в России в 2020 году превысила норму на три градуса 05:31
SpaceX запустит 4 февраля сразу две группировки микроспутников Starlink 05:13
Эксперт ВОЗ рассказал о проверке лаборатории в Ухане 05:10
НАТО и ООН приветствовали продление ДСНВ 04:46
Власти Мьянмы ограничили доступ к сервисам Facebook 04:34
Найдены тела пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске 04:16
Запасы древесины в России оказались на 30% больше, чем считали раньше 04:00
Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом 03:40
Власти США приостановили решение Трампа о выводе войск из Германии 03:26
Байден официально выдвинул экс-посла США в России на должность главы ЦРУ 02:46
В Огайо предложили сделать день рождения Трампа выходным днем 02:26
Каждый четвертый американец не собирается делать прививку от COVID-19 02:15
Армия Сирии заявила о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:50
Иммунолог рассказал об осложнениях при коронавирусе 01:47
Пушков высказался в защиту Джен Псаки после ее конфуза на брифинге 01:10
Из-за морозов в столице растет энергопотребление 00:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 07:09
Рубрика: Экономика

На заправки Хабаровского края доставлена первая партия бензина с НПЗ

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Правительство Хабаровского края подтвердило, что местный нефтеперерабатывающий завод возобновил выпуск бензина. Первая партия марки АИ-92 (500 тонн) вчера была развезена по заправкам региона.

Топливо получили 54 АЗС, которые в том числе расположены вдоль трасс "Хабаровск - Бикин" и "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре".

- Согласно производственному графику, Хабаровским НПЗ планируется ежесуточная выработка бензина АИ-92 и АИ-95 по 1000 тонн, что полностью восполнит потребности Хабаровского края, - приводятся на сайте правительства региона слова и.о.председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александра Чипизубова.

Росрезерв покроет дефицит топлива в Хабаровском крае

Кроме того, сегодня ночью на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" доставлено еще 400 тонн бензина из Росрезерва. В пути также находится 2200 тонн АИ-92, купленного на нефтеперерабатывающих заводах Сибири.

Напомним, бензин начал исчезать с заправок сети "ННК" с 18 января, но особенно остро дефицит стал ощущаться с 26 января. Остановка каталитического риформинга на Хабаровском НПЗ из-за технических проблем с компрессорным оборудованием привела к выпадающим объемам производства автомобильного бензина - две тысячи тонн в сутки (около 30 тысяч тонн за период ожидаемого простоя).

Из-за этого на АЗС других компаний в населенных пунктах Хабаровского и Приморского краев, ЕАО и Амурской области копятся многокилометровые очереди.

Дефицитом бензина заинтересовалась прокуратура Хабаровского края.

В регионах Экономика Транспорт Бензин Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона