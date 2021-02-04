Прокуроры разберутся в ситуации с дефицитом бензина в Хабаровском крае

Прокуратура Хабаровского края начала проверку из-за возникшего в регионе дефицита бензина.

Дается оценка действиям либо бездействию всех лиц, ответственных за обеспечение автолюбителей топливом, а также его своевременные поставки в край.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает пресс-служба ведомства.

Повышенный спрос на бензин возник на прошлой неделе из-за временного закрытия Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Там проводилась замена компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива.

За две недели была распродана большая часть запасов топлива с нефтебаз "ННК". Чтобы восполнить дефицит были оперативно налажены поставки из других регионов, приобретено порядка 48 тысяч тонн бензина.

Несмотря на это на автозаправочных станциях региона наблюдается повышенных ажиотаж. Пришлось ввести ограничения. В первую очередь заправляют транспорт социальных служб, госучреждений и спецслужб.

Напомним, ранее представители Хабаровского НПЗ рассказали, что с 3 февраля процесс модернизации окончательно завершен. Произведены пуско-наладочные работ нового оборудования, началось производство автобензинов марок АИ-92 и АИ-95. Топливо отгружают с завода на АЗС "ННК".