Новости

Власти США не приняли решение о выводе войск из Афганистана 06:02
Прокуроры разберутся в ситуации с дефицитом бензина в Хабаровском крае 05:40
Средняя температура в России в 2020 году превысила норму на три градуса 05:31
SpaceX запустит 4 февраля сразу две группировки микроспутников Starlink 05:13
Эксперт ВОЗ рассказал о проверке лаборатории в Ухане 05:10
НАТО и ООН приветствовали продление ДСНВ 04:46
Власти Мьянмы ограничили доступ к сервисам Facebook 04:34
Найдены тела пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске 04:16
Запасы древесины в России оказались на 30% больше, чем считали раньше 04:00
Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом 03:40
Власти США приостановили решение Трампа о выводе войск из Германии 03:26
Байден официально выдвинул экс-посла США в России на должность главы ЦРУ 02:46
В Огайо предложили сделать день рождения Трампа выходным днем 02:26
Каждый четвертый американец не собирается делать прививку от COVID-19 02:15
Армия Сирии заявила о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:50
Иммунолог рассказал об осложнениях при коронавирусе 01:47
Пушков высказался в защиту Джен Псаки после ее конфуза на брифинге 01:10
Из-за морозов в столице растет энергопотребление 00:38
После аварии на ТЭС обесточены два города на Украине 00:36
Госдеп: США не настроены на прямой диалог с президентом Венесуэлы 00:28
СМИ сообщили об обстреле юга Сирии со стороны Израиля 00:12
Фура после аварии перегородила МКАД 03.02.2021
Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко 03.02.2021
Зеленский объяснил, чем ему мешали заблокированные на Украине телеканалы 03.02.2021
Байден будет сотрудничать с РФ и "обсуждать противоречия" 03.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 05:40
Рубрика: Происшествия

Прокуроры разберутся в ситуации с дефицитом бензина в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

Прокуратура Хабаровского края начала проверку из-за возникшего в регионе дефицита бензина.

Дается оценка действиям либо бездействию всех лиц, ответственных за обеспечение автолюбителей топливом, а также его своевременные поставки в край.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает пресс-служба ведомства.

Росрезерв покроет дефицит топлива в Хабаровском крае

Повышенный спрос на бензин возник на прошлой неделе из-за временного закрытия Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Там проводилась замена компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива.

За две недели была распродана большая часть запасов топлива с нефтебаз "ННК". Чтобы восполнить дефицит были оперативно налажены поставки из других регионов, приобретено порядка 48 тысяч тонн бензина.

Несмотря на это на автозаправочных станциях региона наблюдается повышенных ажиотаж. Пришлось ввести ограничения. В первую очередь заправляют транспорт социальных служб, госучреждений и спецслужб.

Напомним, ранее представители Хабаровского НПЗ рассказали, что с 3 февраля процесс модернизации окончательно завершен. Произведены пуско-наладочные работ нового оборудования, началось производство автобензинов марок АИ-92 и АИ-95. Топливо отгружают с завода на АЗС "ННК".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери