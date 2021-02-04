Россия и Беларусь могут создать единый национальный электромобиль

Россия и Беларусь могут объединить свои программы по созданию "национальных электромобилей". Об этом по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Нам интересно - так как и у России, и у Белоруссии есть накопленные компетенции в области автомобилестроения - посмотреть возможность проведения работ, связанных с "автомобилями будущего", в первую очередь с электромобилями", - цитирует Борисова агентство ТАСС.

В составе российской делегации принял участие гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Напомним, что КамАЗ входит в состав госкорпорации "Ростех" и является на сегодняшний день единственным российским автопроизводителем, который ведет разработку легкового электромобиля.

В декабре 2020 года в Москве был представлен ходовой макет субкомпактного городского электрокара "Кама-1", его разработал и построил Санкт-Петербургский Политех, однако индустриальный партнером проекта выступает КамАЗ, именно на его мощностях будут производить последующую серийную версию машины. "Кама-1" может проезжать на одной зарядке батареи до 250 км, ее максимальная скорость составляет 150 км/ч.

В Беларуси проект своего национального электромобиля ведется с 2016 года. В конце января в Минске представили ходовой макет субкомпактного электрического пикапа под названием Academic, его создала местная академия наук. Первый образец укомплектован электромотором мощностью 58 кВт (79 л.с.), его питает литий-ионная батарея емкостью 20 кВт*ч, на полном заряде пикап может проехать до 150 км.