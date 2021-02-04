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04.02.2021 13:11
Рубрика: Легковые авто

Российский авторынок продолжил падение в новом году

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Продажи легковых автомобилей в России в январе 2021 года упали на 4,2% в сравнении с первым месяцем 2020-го. Об этом говорит свежий отчет Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Всего с начала года россияне приобрели 95 213 машин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Новый год традиционно начался с низких продаж. После трех месяцев существенного роста, с декабря 2020 года рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года, - прокомментировал председатель комитета Томас Штэрцель.

Он добавил, что "пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность". Так, АвтоВАЗ, как уже сообщала "РГ", вышел в ноль - 21 857 машин. Kia смогла прибавить 1%, Skoda - 2%, Renault - 3% и только Hyundai потерял 4%.

Впрочем, в топ-10 есть и откровенно неудачные результаты. Так, Volkswagen потерял 10% прошлогоднего объема реализации, Toyota - 17%, а Nissan - 34%. Среди марок с наилучшей динамикой, как и в 2020-м, китайские. В частности, Chery прибавила 359% и едва не ворвалась в топ-10 с результатом 1 914 автомобилей.

- Следует отметить, что впервые бренды из Китая находятся в верхней части рейтинга, - подчеркнул Томас Штэрцель.

Добавим, что в статистике впервые отсутствуют данные по Datsun - продажи автомобилей этой марки завершились.