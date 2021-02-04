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СМИ: Новая трилогия Star Wars будет перезапущена в формате сериала

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    04.02.2021, 10:44
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Новая трилогия "Звездных войн", нашедшая понимание в рядах далеко не всех поклонников самой прославленной фантастической саги, может быть переснята / перекроена в формате сериала.

Фото: kinopoisk.ru
Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID

Информация - нужно сразу сказать - лишь на уровне слухов, но, с другой стороны, времена нынче такие, что даже самая причудливая сплетня из мира кино вполне может рано или поздно обрести осязаемые плоть и кровь.

Данными о ребуте располагает Express, с подчеркиванием, что проект выйдет на стриминге Disney+ и Марк Хэмилл однозначно готов присоединиться к претенциозному проекту.

Уточнено, что компания приняла такое решение в том числе из-за буйного отклика фанатов на триумфальное появление под занавес второго сезона "Мандалорца" Люка Скайуокера. После чего киноделам, мол, окончательно стало ясно, что Star Wars - это в первую очередь именно Люк. И неплохо б это дело далее раззадорить и углубить.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Студия Marvel представила трейлер нового фильма

Соответственно, речь идет о трех сезонах, в рамках которых переосмыслят ленты "Пробуждение силы", "Последние джедаи" и "Скайуокер. Восход". Причем источник настаивает, что содержимое сериальной версии "Восхода" будет радикально отличаться от фильма и персонажу там дадут гораздо более "достойный финал".

По срокам информации нет. Никаких официальных комментариев по этому поводу Disney не давал.

В прошлом году, кстати, появлялась информация, что Disney планирует объявить новую трилогию неканоничной.

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