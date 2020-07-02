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СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию "Звездных войн" неканоничной

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    02.07.2020, 18:03
Текст:   Евгения Акулова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Интересный слух донесся из "Фабрики грез". Поговаривают, что разочаровавшись в третьей трилогии франшизы "Звездные войны", Disney намерен "перезагрузить" проект и вывести картины "Пробуждение Силы", "Последние джедаи" и "Скайуокер. Восход" из канона космической саги.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Не секрет, что трилогия сиквелов вызвала неоднозначную реакцию у фанатов саги. Причем проблемы начались сразу после выхода первой картины, разочаровавшей калькой с "Новой надежды" и довольно жестокой расправой над Ханом Соло. В "Последних джедаях" создатели слишком вольно переписали личность Скайуокера, что привело к еще большему недовольству зрителей и последовавшему за этим провалу сольника Хана в прокате (картина не смогла добрать 200 миллионов долларов до уровня самоокупаемости). Последней каплей стал "Скайуокер. Восход", с трудом собравший 1 миллиард долларов и окончательно обнаживший в глазах многих фанатов полную творческую несостоятельность сценаристов.

Итак, по утверждению известного блогера Doomcock, чьи инсайды не раз подтверждались, Disney готовит план "спасения" франшизы, который включает в себя игнорирование событий последних трех фильмов, снятых Дж.Дж. Абрамсом и Райаном Джонсоном. Они будут "стерты" при помощи концепции, ставшей каноном в анимационном сериале "Звездные войны: Повстанцы". Помните Междумирье - мистическое измерение Силы, соединяющее пространство и время? Именно его и планируется использовать. Проще говоря, диснеевцы хотят сделать вид, что все произошедшее в последних трех фильмах - часть параллельной реальности. Такой ход поможет исправить все огрехи и сделать вид, что погибший от меча сына Хан, пристрастившийся к зеленому молоку Люк и похожая на Мэри Поппинс Лея - лишь один из вариантов будущего для персонажей.

Впрочем, пока что это лишь слухи, хоть и очень любопытные. Официальные представители студии воздерживаются от каких-либо комментариев.

Кстати, недавно Lucasfilm анонсировал выход книг и комиксов, посвященных успешному сериалу "Мандалорец".

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