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04.02.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Топ кроссоверов января: Lada Niva обошла Toyota RAV4, успех Kia Seltos

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги январских продаж новых автомобилей в России. Традиционно "РГ" составляет список самых популярных SUV и внедорожников. И на этот раз в нём есть сюрпризы.

Фото: www.blog.autospot.ru
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Первое место (а жаль) без сюрприза: Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5701 экземпляр (+ 325 экз. в годовом исчислении). Renault Duster смог улучшить свои позиции и занять второе место с результатом 2888 проданных кроссовера, причём прибавка составила внушительные 1115 экземпляров.

Ещё внушительнее выглядит на этом фоне Lada Niva: в активе внедорожника, пережившего глубокий рестайлинг, 2809 клиентов, это на 1625 человек больше, чем в январе 2020 года.

Toyota RAV4, долгое время входивший в тройку лидеров, на этот раз занял только четвёртую строчку: в прошлом месяце был продан 2321 кроссовер (- 297 экз.). За "японцем" едет Volkswagen Tiguan, спрос на который тоже сократился: 1955 единиц (- 318 экз.).

Самый продаваемый кроссовер Kia в мире - Sportage - продолжает терять популярность: в январе этого года его выбрали на 712 человек меньше, чем в этом же месяце 2020-го.

Седьмую строчку занимает Skoda Kodiaq: 1760 экземпляров модели было продано (- 221 экз.), на восьмом месте - Mazda CX-5, обретший 1572 новых владельца (+192 экз.).

Предпоследнее место топ-10 самых популярных кроссоверов января занял Kia Seltos, который привлёк внимание 1503 клиентов, в январе 2020 года дилеры Kia продали только 8 единиц.

Десятым стал Nissan Qashqai: 1359 реализованных кроссоверов (-179 экз.).

За пределами топа в порядке уменьшения количества проданных машин оказались Renault Kaptur, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail.

#Lada #Toyota #Volkswagen #Hyundai