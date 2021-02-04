Toyota Land Cruiser 300 занесло в Россию. Первый детальный обзор салона

Обещанная инсайдерами скорая премьера нового Toyota Land Cruiser 300 начинает обретать очертания. Новая порция фото внедорожника была сделана, как утверждает сайт её опубликовавший, не где-нибудь, а в России.

Кузов автомобиля не представляет ничего интересного, потому что от бампера до бампера покрыт непрезентабельной маскировочной плёнкой белого цвета. На то, что перед нами действительно не шутка, а настоящий "трёхсотый", намекают приоткрытая головная оптика и просвечивающиеся через условный камуфляж решётка радиатора с массивными ламелями и узкие фонари.

Blog.Autospot пишет, что Toyota LC 300 получит продвинутую систему авторизации по отпечатку пальца на кнопке запуска двигателя. После идентификации пользователя будут применены соответствующие настройки, сохранённые для этого профиля. При этом LC 300 имеет аналоговую панель приборов, но не исключено, что это - особенность комплектации.

Фото: www.blog.autospot.ru

Над центральной консолью "парит" большой дисплей информационно-развлекательного комплекса, его диагональ составляет примерно 12 дюймов. Ниже - дефлекторы, под ними расположена панель с клавишами управления подогревом, вентиляцией сидений и скоростью и мощностью обдува. Двигаемся дальше: физические клавиши управления мультимедиа, обратите внимание, что под ними есть слот для компакт-дисков.

На левой стороне центральной консоли размещены селектор выбора режима движения, кнопки Multi-Terrain Select и других внедорожных ассистентов. Ранее они были справа от рычага трансмиссии, который в новом поколении Land Cruiser 300 стал компактнее. Ручной тормоз - электронный.

Также сообщается, что автомобиль на фото оснащён двигателем V6 объёмом 3.6 литра, планируются дизельные версии. Напомним, что V8 объёмом 4.8 литра предрекают отставку. В будущем, через пару лет после выхода новой генерации внедорожника, Toyota Land Cruiser 300 может получить гибридную силовую установку во главе с "шестёркой".

Приём заказов, по слухам, начнётся уже в марте, премьера нового Land Cruiser 300 состоится в конце лета.

Фото: www.blog.autospot.ru