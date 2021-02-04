Захарова назвала политической цензурой блокировку каналов на Украине

Указ президента Украины о блокировке вещания трех оппозиционных телеканалов стал примером "политической цензуры". Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 4 февраля.

Как известно, Владимир Зеленский подтвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях в отношении депутата Рады из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и о прекращении эфира трех телеканалов, которыми он владеет: "112.Украина", NewsOne и ZIK. Отныне они будут доступны только на платформе YouTube. Рестрикция введена на пять лет. По словам Захаровой, речь идет о "недобросовестной конкуренции", которая противоречит законодательству Украины, ее обязательствам по международным соглашениям и лишает значительную аудиторию доступа к медиаресурсам. Она также напомнила о предвыборном обещании Зеленского защищать свободу слова на Украине.

Пользователи сети между тем вспомнили давний ролик "Квартала 95", в котором будущий глава Украины сатирически описывает современные реалии. "Красиво жить не запретишь. А все остальное запретить можно, решило наше правительство. Сначала запретили нам с вами смотреть - ну, помните, не все фильмы можно смотреть, сериалы. Скоро выйдет новый закон по поводу того, как всем нам надо говорить. Не запретили пока молчать", - говорил сценический герой Зеленского.