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05.02.2021 19:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ приостановил производство пятидверной Lada Niva Legend

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Компания АвтоВАЗ приостановила выпуск пятидверной Lada Niva Legend. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, во всем виновата нехватка комплектующих. Дневной план в 172 экземпляра выполняется за счет увеличения сборки трехдверного варианта.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Напомним, ранее сообщалось, что в середине 2021 года удлиненную версию внедорожника могут снять с производства. Ожидается, что ее место должна занять Niva Travel. Предполагаемая причина - модели слишком похожи по потребительским свойствам. В то же время АвтоВАЗ опровергает эту информацию.

Трехдверная Lada Niva Legend будет выпускаться по 2026 год включительно.

Напомним, накануне АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленного Largus. Цены на универсал объявят чуть позже. Старт продаж, по предварительным данным, стартует в марте.

#Lada