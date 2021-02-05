АвтоВАЗ приостановил производство пятидверной Lada Niva Legend

Компания АвтоВАЗ приостановила выпуск пятидверной Lada Niva Legend. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, во всем виновата нехватка комплектующих. Дневной план в 172 экземпляра выполняется за счет увеличения сборки трехдверного варианта.

Напомним, ранее сообщалось, что в середине 2021 года удлиненную версию внедорожника могут снять с производства. Ожидается, что ее место должна занять Niva Travel. Предполагаемая причина - модели слишком похожи по потребительским свойствам. В то же время АвтоВАЗ опровергает эту информацию.

Трехдверная Lada Niva Legend будет выпускаться по 2026 год включительно.

Напомним, накануне АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленного Largus. Цены на универсал объявят чуть позже. Старт продаж, по предварительным данным, стартует в марте.