Байден объявил о приостановке вывода американских военных из Германии

Соединенные Штаты приостанавливают вывод своих войск из Германии на время проведения анализа присутствия американских военных в мире. Об этом в четверг заявил президент США Джо Байден, выступая в госдепартаменте с программной речью по внешней политике.

Хозяин Белого дома пояснил, что приостановка будет действовать на время пересмотра военных сил и приоритетов США. По словам Байдена, необходимо "привести американское военное присутствие в соответствие с интересами нашей дипломатии", пишет РИА Новости. Президент подчеркнул, что в данной работе Пентагон будет действовать в тесном сотрудничестве с госдепартаментом.

Напомним, в июле прошлого года бывший глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что территорию ФРГ покинут 11 тысяч 900 американских солдат. Большая часть из них (6500 человек) вернется в США, еще 5400 военных "переведут на территорию других стран НАТО, где уже есть американское присутствие". Планировалось, что Вашингтон сократит военный контингент в ФРГ до 25 тысяч человек. Экс-президент Дональд Трамп не раз заявлял, что Берлин тратит слишком мало денег на оборону в рамках НАТО.