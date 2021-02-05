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05.02.2021 05:06
Рубрика: В мире

Пентагон проведет обзор присутствия военных США по всему миру

Фото: AFP/Delil SOULEIMAN Фото: AFP/Delil SOULEIMAN
Фото: AFP/Delil SOULEIMAN

Министерство обороны США намерено провести обзор дислокации американских военных по всему миру. Об этом говорится в письменном заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

Пентагон займется моделированием рисков изменения климата

По его словам, это делается по распоряжению президента Джозефа Байдена. Будет уделено внимание "глобальному позиционированию вооруженных сил США, их присутствию, ресурсам, стратегии и миссиям", - цитирует РИА Новости. Отмечается, что в данной работе США намерены консультироваться с союзниками и партнерами. О каких-либо конкретных возможных изменениях информации нет.

Ранее стало известно, что США приостановили вывод войск из Германии по причине тщательного пересмотра этого вопроса. Также пока не принято решение по поводу вывода американских военных из Афганистана.

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