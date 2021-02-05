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05.02.2021 02:05
Рубрика: В мире

Bloomberg: Отправка Нацгвардии в Вашингтон стоила властям 480 млн долларов

Фото: AFP/ROBERTO SCHMIDT Фото: AFP/ROBERTO SCHMIDT
Фото: AFP/ROBERTO SCHMIDT

Размещение почти 25 тысяч бойцов Национальной гвардии США в Вашингтоне после штурма Капитолия обошлось американскому правительству по меньшей мере в 480 миллионов долларов.

Фото: iStock
Американские СМИ сообщили о заражении COVID-19 в Вашингтоне бойцов Нацгвардии

Такие данные сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. По их данным, в эту сумму не включены затраты столичной администрации на отправку к Капитолию дополнительных отрядов полиции в день беспорядков.

Нацгвардия является организованным резервом Сухопутных войск и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка, пишет ТАСС.

Нацгвардейцы были переброшены из разных штатов США в Вашингтон в связи с инаугурацией Джозефа Байдена, которая состоялась 20 января. Беспрецедентные меры безопасности были приняты после беспорядков в Капитолии шестого января. На днях в Пентагоне заявили, что бойцы Нацгвардии будут обеспечивать безопасность в Вашингтоне ровно столько времени, сколько потребуется.

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