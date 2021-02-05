БМП-2 с новой системой кругового обзора показали на выставке в Индии

Proudly displaying the successful integration of our #SPARK grant-winning STAR-#SeeThroughArmor system on #BMP @AeroIndiashow. Thanks to @India_iDEX team for the seamless collaboration and continued support. @sjaju1 @drajaykumar_ias @DefenceMinIndia #MakeInIndia #AeroIndia21 pic.twitter.com/XiM4yFoACM— Tonbo Imaging (@TonboImaging) February 2, 2021
Например, российские производители представили бронемашины на унифицированной платформе "Бумеранг".
В свою очередь, индийские разработчики презентовали очередную доработку боевой машины пехоты БМП-2.
Как сообщается, экипаж получил оборудование, позволяющее вести эффективное круговое наблюдение за местностью в любое время суток. Внешнее отличие от обычных образцов заключается в установленном за башней специальном модуле с камерами обзора.
Ожидается, что это новшество значительно повысит боевые возможности выпускаемой по лицензии "двойки".
Известно, что такие технологии отрабатываются в ряде других стран, например, в Израиле, где в 2019 году были представлены три опытных образца БМП будущего.
Аналогичное оборудование также тестировали на основных боевых танках Merkava IV и Challenger 2.
Возможность кругового обзора имеется и на российских танках Т-14, БМП Т-15 платформы "Армата", колесных и гусеничных БМП "Бумеранг" и "Курганец-25".