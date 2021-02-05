Член ОП РФ: Навальный не случайно оскорбил ветерана войны

"Очевидно, что Алексей Навальный неслучайно набросился на ветерана войны, назвав его "позором страны и предателем родины". Ведь поводом для этого стало принятие поправок в Конституцию о сохранении памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войне", - отметил Андрей Белоглазов в беседе с корреспондентом "РГ".

И они были приняты, как нельзя, кстати. К сожалению, мне неизвестно, как к этим нападкам на ветерана относятся родители Алексея Навального. Надеюсь, они об этом узнают и дадут свою собственную оценку его словам.

Надеюсь, что суд признает его виновным, ведь его такая деятельность - систематическая. Кстати, напомню, что злоумышленники атаковали сайт "Бессмертного полка" в течение всего шествия в режиме онлайн. Присылали фото нацистов, замаскированных с помощью специальных программ в советскую форму. Все это - атака на правду, на память русского народа.

Настоящую свистопляску у тех, кто поддерживал незаконные акции сторонников Навального, вызвала смерть Василия Семеновича Ланового. Это герой России, это символ России, его знают далеко за пределами страны. Это тот человек, который не понаслышке знает, что такое война. Она началась, когда ему было 7 лет. Он рассказывал, как он ребенком лежал в яме, а фашисты стреляли у него над головой, после чего он стал заикаться. Если бы не его родители, не занятия пением, то может быть и не было бы у нас великого артиста Василия Ланового.

Как могут эти люди называть его "фашистюгой", заявлять, что всю жизнь он провел у кормушки, что ему надо было умереть 20 лет назад. Я хочу, чтобы родители этих граждан узнали, что их уже совершеннолетние дети пишут у себя в соцсетях и дали оценку этому.

Надеюсь, что суд даст правильно квалифицирует действия Навального и его сторонников.