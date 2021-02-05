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05.02.2021 16:10
Рубрика: Легковые авто

Японский эксперт рассказал, почему Honda ушла из России на самом деле

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Мититака Хаттори, японский журналист, специализирующийся на изучении России и стран СНГ, рассказал о своих догадках, почему Honda покинула российский рынок.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Борьба Honda за выживание в нашей стране, пишет Хаттори, началась ещё пять лет назад. Honda Motor Rus, занимающаяся импортом автомобилей марки в Россию, осенью 2015 года объявила, что с 2016-го приостанавливаются продажи.

На деле импорт продолжился, но компания начала работу по системе предварительных заказов. Honda Motor Rus не оказывала дилерам никакой поддержки в рекламе и логистике.

"Другими словами, уже тогда уход Honda с российского рынка рассматривался как неизбежность", - цитирует Хаттори издание "Иносми".

Ещё одна причина, которая предрекла неминуемый конец бизнесу Honda в России, стало отсутствие локализованного производства автомобилей, что не позволило обеспечить ценовую конкурентоспособность.

При этом японский журналист допускает, что Honda вела переговоры о постройке собственного завода, но по какой-то причине или их совокупности предприятие не было организовано. Среди возможных факторов называются: ограниченные масштабы продаж, неопределенность перспектив, непростой инвестиционный климат, высокие производственные расходы, а также сложность поддержания качества на должном уровне.

Ранее "РГ" публиковала мнения российских автоэкспертов, которые высказались о своём видении ухода Honda.

Модельный ряд Honda в РФ представлен двумя моделями: Honda CR-V и Pilot. Поставки будут прекращены в течение 2022 года.

#Honda