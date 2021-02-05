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Мать найденного мертвым актера Шаляпина заявила, что его могли убить

Новости
    05.02.2021, 18:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Мать предположительно покончившего с собой 41-летнего российского актера и стендап-комика Александра Шаляпина считает, что речь идет не о суициде - ее сына могли убить, отравив.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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Как передает KP.RU, артист проекта канала ТНТ Stand Up, также известный зрителям по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", за три дня до инцидента вышел из реабилитационного центра, "где провел семь месяцев, восстанавливаясь после многолетней алкогольной зависимости".

При этом "все вокруг были уверены, что актер страдал депрессией из-за невостребованности", поскольку "мечтал о больших драматических ролях, а ему предлагали сниматься в эпизодах". Где Александр изображал "бандитов, наркоманов и пьяниц".

Тем не менее диагноз "клиническая депрессия" поставлен ему не был. Поэтому мать актера Светлана Высоцкая и не верит в версию о суициде.

"Сейчас говорим о его депрессии, а потом может выясниться совершенно другой результат. А вдруг его отравили?" - поделилась безутешная женщина своими подозрениями на телешоу Малахова. Уточняя, что у ее сына взяли на химический анализ кровь, и в настоящее время в соответствующих органах всё изучают.

Фото: kino-teatr.ru
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Результаты анализов станут известны в конце февраля.

При этом предположений, кто и зачем мог отравить артиста, у его матери нет. Ну или, по крайней мере, не стала озвучивать свои догадки.

Александр Шаляпин родился в 1979 году в Люберцах. В 2001-м окончил актерский факультет Самарской Государственной академии культуры и искусств. На экранах - с середины нулевых, дебют - во втором "Бумере".

На дальнейшем счету - порядка шести десятков фильмов и сериалов: "Карпов", "Универ. Новая общага", "Страна ОЗ", "Мент в законе", "Бабушка легкого поведения".

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