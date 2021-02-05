Новости

Десятки водителей были заблокированы из-за снегопадов в Японии 05:32
Пентагон проведет обзор присутствия военных США по всему миру 05:06
Американские медики назвали причины повторного заболевания COVID-19 04:42
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну 04:36
За неделю 33 иностранных самолета провели разведку у границ России 03:48
Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу 03:21
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами 03:16
Парламент Турции рассмотрит закон о тюремном сроке за издевательство над животными 02:48
Канада на год продлила запрет на заход в свои воды круизных лайнеров 02:44
Меркель заявила о "свете в конце туннеля" в ситуации с COVID-19 02:36
В Британии предупредили о введении обязательного карантина в гостиницах 02:24
Bloomberg: Отправка Нацгвардии в Вашингтон стоила властям 480 млн долларов 02:05
В шотландской больнице неизвестный ранил медсестру 01:56
Россия готова пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу 01:39
Переболевшие коронавирусом перечислили странные симптомы заболевания 01:27
Игрок "Порту" госпитализирован после столкновения с Крицюком 01:21
Аномальные холода задержатся в центре Европейской России 00:46
Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга 00:45
Трамп не планирует выступать на процессе по его импичменту 00:38
США увеличат квоту приема беженцев до 125 тысяч человек 00:22
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 04.02.2021
Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом" 04.02.2021
Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ 04.02.2021
Рыбакам разрешат потрошить улов на борту 04.02.2021
В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице 04.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 04:36
Рубрика: Общество

Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну

Фото: Виктор Гуменюк/ТАСС Фото: Виктор Гуменюк/ТАСС
Фото: Виктор Гуменюк/ТАСС

Иммунитет у людей, переболевших коронавирусом в первую волну, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Как "Спутник V" ломает границы и предубеждения

"Вакцинация показана всем, кто переболел в первую волну в легкой форме или бессимптомно. Через год с лишним после карантина иммунитет у них уже будет значительно снижен, а прививка поможет защитить организм", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее эксперты поясняли, что перед вакцинацией обязательны осмотр и беседа с врачом - он дает допуск к прививке с учетом анамнеза пациента. Обязательно измерение температуры: если она выше 37°C, прививку не делают. После укола пациент должен 20-30 минут оставаться в медучреждении, чтобы получить помощь, если вдруг возникнет аллергическая реакция.

После процедуры следует не менее внимательно относиться к вопросам своего здоровья. Антитела, защищающие от заражения, начинают формироваться через две недели после первой прививки, а максимального уровня достигают через неделю после введения второй дозы, то есть через 28 дней после первой прививки. Все это время нужно беречься - носить маску, избегать людных мест, свести к минимуму контакты.

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России началась с 18 января. В декабре прошлого года в стране запустили масштабную кампанию, которая позволила определенным категориям граждан сделать прививку. Приоритет в вакцинации от COVID-19 тогда отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и людям с хроническими заболеваниями.

Общество Здоровье Общество Наука Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин наградил красноярских пожарных посмертно
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Переболевшие коронавирусом перечислили странные симптомы заболевания
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно