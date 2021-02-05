Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну

Иммунитет у людей, переболевших коронавирусом в первую волну, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Вакцинация показана всем, кто переболел в первую волну в легкой форме или бессимптомно. Через год с лишним после карантина иммунитет у них уже будет значительно снижен, а прививка поможет защитить организм", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее эксперты поясняли, что перед вакцинацией обязательны осмотр и беседа с врачом - он дает допуск к прививке с учетом анамнеза пациента. Обязательно измерение температуры: если она выше 37°C, прививку не делают. После укола пациент должен 20-30 минут оставаться в медучреждении, чтобы получить помощь, если вдруг возникнет аллергическая реакция.

После процедуры следует не менее внимательно относиться к вопросам своего здоровья. Антитела, защищающие от заражения, начинают формироваться через две недели после первой прививки, а максимального уровня достигают через неделю после введения второй дозы, то есть через 28 дней после первой прививки. Все это время нужно беречься - носить маску, избегать людных мест, свести к минимуму контакты.

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России началась с 18 января. В декабре прошлого года в стране запустили масштабную кампанию, которая позволила определенным категориям граждан сделать прививку. Приоритет в вакцинации от COVID-19 тогда отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и людям с хроническими заболеваниями.