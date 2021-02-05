МЧС передало экстренное предупреждение о морозах в Москве

Столичное ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение об аномальных морозах в Москве.

Как отмечают в ведомстве, погодная аномалия будет наблюдаться с 7 по 11 февраля. В этот период температура окажется ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Как уже ранее сообщала "РГ", на пике холодов температура на отдельных территориях столичного региона может опуститься до минус 30.

В экстренном предупреждении москвичей просят пользоваться только исправными обогревателями и не перегружать сеть. Впрочем, ранее столичные власти заявили, что уже сейчас температуру в системе отопления начали постепенно повышать. Самыми холодными днями зимы должны стать 9 и 10 февраля. Синоптики не исключают, что это будет последнее похолодание в этом сезоне.