Абрамченко: Компенсация "Норникеля" реализует экологические проекты

Об этом заявила зампред правительства Виктория Абрамченко и пообещала лично проконтролировать на какие цели будет направлена полученная государством компенсация.

"Сегодня важный день для экологической повестки в Российской Федерации, - отметила вице-премьер. - Суд удовлетворил иск о возмещении вреда окружающей среде, который был причинен в результате аварии, случившейся в Норильске в прошлом году. Эта авария привела к загрязнению почвы и водных объектов".

Разрушение резервуара с дизельным топливом в Норильске произошло 29 мая 2020 года. Тогда, по данным Росприроднадзора, из хранилища вытекло около 21 тысячи тонн горючего, оно попало в почву и протекающие рядом реки. По факту аварии были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение водных объектов" и "халатность". Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, результатом которой стала сумма в семь раз меньше - 21,4 млрд рублей.

"Я уверена, что эти деньги пойдут на решение экологических проблем, - поддержала высказанное предложение глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Я думаю, что правительство примет именно такое решение. Мы делаем эту публичную историю еще более открытой".

Все компании должны понять, насколько важно вкладывать деньги в модернизацию производства, продолжила Виктория Абрамченко. По ее мнению, такие инвестиции делать намного выгоднее, чем выплачивать по решению суда компенсацию в 146 млрд рублей.

"Это действительно судьбоносный день, это действительно переломный день, мы можем зафиксировать, что с этого момента экологическая повестка становится актуальной, - заключила вице-премьер. - Будут внесены изменения в законодательство, которые будут стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными".