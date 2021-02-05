Суд частично удовлетворил требования о компенсации из-за разлива топлива в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск о взыскании штрафа за ущерб окружающей среде после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том числе в доход государства - 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в оставшейся части отказать", - цитирует ТАСС решение суда. Напомним, 29 мая на ТЭЦ в Норильске произошла утечка 21 тысячи тонн топлива из цистерны. Дизель попал в реки Далдыкан, Амбарная, Пясина и озера Пясино. Новость дополняется