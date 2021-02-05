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05.02.2021 15:41
Рубрика: Власть

В Крыму сообщили о готовности помочь Украине электроэнергией

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Крым может поставлять электроэнергию на Украину, если официальный Киев обратится с такой просьбой к правительству России и восстановит техническую возможность передачи электричества. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Депутат напомнил, что в 2014 и 2015 годах Украина руками националистов подорвала электроопоры, ведущие из Херсонской области на полуостров. Тогда в результате серии диверсий Крым оказался обесточен и испытывал дефицит электроэнергии вплоть до запуска энергомоста из Краснодарского края через Керченский пролив. А после запуска Таврической и Балаклавской ТЭС полуостров стал энергопрофицитным регионом и периодически подает излишки электроэнергии в единую энергосистему России.

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
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- Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям, которые своей антироссийской политикой привели свою страну к коллапсу, а братскому украинскому народу, - сказал Юрий Гемпель.

Возможность перетока электроэнергии из Крыма на Украину подтвердил и депутат Государственной думы от Крыма, член профильного комитета парламента Павел Шеремет. Однако оба спикера отметили, что для этого должно быть официальное обращение властей Украины, которые прежде должны восстановить уничтоженные шесть лет назад электроопоры на границе Херсонской области.

Ранее стало известно о крупной аварии в энергосистеме Украины в результате которой были остановлены энергоблоки сразу двух ТЭС - Запорожской и Кураховской. Кроме того, на Запорожской станции авария стала причиной пожара. В результате в центральных регионах страны возник острый дефицит электроэнергии. Украина обратилась к Беларуси за экстренной помощью.

В то же время, по данным группы "Интер РАО" являющейся российским оператором экспорта-импорта электроэнергии, РФ вдвое увеличила передачу электроэнергии на Украину в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Согласно данным "Укрэнерго", поставки на Украину электричества из Беларуси и России составили 1150 МВт. Из этого объема 500 МВт поставляет Россия и 650 МВт - Беларусь.

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