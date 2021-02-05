На Урале изобрели "конструктор" для лекарств от ВИЧ

Химики УрФУ предложили новый подход на основе органического синтеза для создания противовирусных препаратов, в том числе от ВИЧ.

Метод заключается в том, что полученные в лаборатории природные молекулы могут стать основой для новых биоактивных соединений. На основе этих соединений можно создавать эффективные и безопасные материалы.

- Органический синтез можно сравнить с конструктором, где из простых деталей собираются сложные элементы. Мы используем простые молекулы и на их основе получаем более сложные структуры с необходимыми биологическими и физическими свойствами. У нас есть возможность изобретать новые молекулярные детали и способы их соединения - здесь появляется возможность для новых открытий и реакций, - рассказал доцент кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений УрФУ Дмитрий Обыденнов.

В качестве деталей выступают поликарбонильные соединения. Вещества получаются из углеводов и широко распространены в природе. По словам ученого, это те же углеводы, что придают запах хлебу или сладкой вате.

- Эти соединения используются в биосинтезе. Они вдохновили нас на то, чтобы применять их для создания сложных молекул с высокой эффективностью. Также они связаны с "зеленой" химией, так как позволяют получать вещества на основе возобновляемых ресурсов, - говорит Дмитрий Обыденнов.

Важная особенность соединений - способность вводить фрагмент дикетокислоты в различные классы соединений. Этот фрагмент отвечает за биологическую активность за счет координации с коферментами металлоэнзимов (катионами металлов). Как раз эти органические соединения способны блокировать вирус при встраивании вирусной ДНК в ДНК-клетки хозяина. К классу таких препаратов относятся и современные лекарства от ВИЧ.

Ученый обратил внимание, что исследователи занимаются фундаментальной наукой, то есть, перед ними не стоит задача создать конкретной препарат. Они предлагают метод, молекулу, которая появилась в каталогах, и которой могут пользоваться фармацевты, чтобы создать лекарство, изучить его и запустить в производство.