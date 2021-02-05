Россия готова пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

США должны определиться, готовы ли они вернуться к Договору по открытому небу, в этом случае Россия может пересмотреть свое решение о выходе из соглашения. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, сигналы со стороны Вашингтона могут быть разными - и публичными, и по доверительным каналам. "Главное, чтобы в Вашингтоне четко определились с позицией, готовы они возвращаться в режим открытого неба или нет", - рассказал Гаврилов в интервью "Коммерсанту". Он отметил, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена изучает вопрос о возвращении к Договору.

Дипломат также подчеркнул, что Россия в любом случае будет исполнять свои обязательства по соглашению в полном объеме до завершения процесса выхода.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва еще не начала процедуру выхода из Договора, которая вступает в силу с момента внесения соответствующего официального уведомления депозитариям договора. "Если США вернутся полностью к выполнению договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно", - отметил он.

Договор по открытому небу, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, включал до выхода США 34 государства. Однако 22 ноября прошлого года США официально вышли из соглашения. В российском МИД заявили, что от этого не выиграли ни европейская безопасность, ни безопасность США и их союзников.