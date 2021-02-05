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Самый популярный смартфон в России получил Android 11

Текст:   Антон Благовещенский
05.02.2021,  
17:50

Владельцы смартфона Samsung Galaxy A51 стали получать обновление фирменной прошивки One UI 3.0, базирующейся на новейшей версии Android 11. Оно включает в себя февральский апдейт безопасности.

One UI 3.0 имеет обновленный дизайн, включая специализированную темную тему, возможности родительского контроля и управления экранным временем. В Android 11 появились одноразовые разрешения, управление музыкой из панели уведомлений и другие функции.

Первые обновленную прошивку стали получать смартфоны линейки Galaxy S20, Note20 и Galaxy Z Flip.

Напомним, что Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном в России в 2020 году.

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