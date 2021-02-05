США увеличат квоту приема беженцев до 125 тысяч человек

Новая администрация США объявила об увеличении квоты приема беженцев. В этом году число намерены довести до 125 тысяч человек. Цифры озвучил американский президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте США.

Он отметил, что потребуется время на восстановление того, чему был нанесен такой серьезный ущерб. "Этот указ позволит поднять квоту приема беженцев за первый полный финансовый год, который в стране начнется с первого октября. Документ будет подписан сегодня", - приводит ТАСС слова американского лидера.

Ранее сообщалось, что новый глава государства начал пересмотр введенных его предшественником препятствий для миграционных потоков. При экс-президенте Дональде Трампе США практически перестали принимать беженцев, установив на 2021 год лимит в 15 тысяч человек. Кроме того, де-факто беженцев практически не принимают из-за пандемии коронавируса.

Анонсируя предстоящие перемены Джен Псаки отметила, что несмотря на перемены пока следует воздержаться от попыток перебраться в США. Это все еще опасная поездка, заявила пресс-секретарь Белого дом, подчеркнув, что властям нужно время, чтобы "ввести в действие иммиграционный процесс, благодаря которому к людям могли бы относиться гуманно".